Idéfix et les irréductibles – Les irréductibles font leur cirque

Les irréductibles font leur cirque est le quatrième tome de la série jeunesse Idéfix et les irréductibles, des éditions Albert René, paru en juin 2023. Les aventures du petit chien et de ses amis se poursuivent, en trois histoires, dans cette nouvelle bande dessinée rythmée et plaisante.

La vie semble s’arrêter, le midi, à Lutèce, pour le déjeuner. Padgachix invite ses amis, pour l’heure du festin. Il leur a rapporté tout ce que son maître a laissé. Idéfix est ravi, il trouve cela très généreux ! Padgachix rappelle qu’en temps durs, il est important de se serrer les pattes entre gaulois, humains ou chiens ! Mais les irréductibles sont soudainement interpellés par un cri surprenant, dans un chariot. Padgachix reconnaît immédiatement un estomac qui crie famine… Idéfix qui ne semble pas aimer cette idée, affirme qu’il faut aller voir cela rapidement. Le cocher descend du chariot et demande à son chien, Décotalargus, de surveiller le chariot. Lui, va chez Poulétorix, le charcutier, pour chercher à manger et calmer leur passager. A l’arrière du chariot, Turbine aide Idéfix à monter. Il y découvre une grosse bête, avec des dents partout !

Trois nouvelles aventures pleines de rebondissements, d’humour et d’entraide sont à retrouver. Il est plaisant, pour les petits et les grands, de retrouver cet univers plaisant, avec ces chiens et gaulois, pour trois histoires rocambolesques. Dans la première, la fine équipe va venir en aide à un lion, mais va se retrouver, à son tour, embarquée comme gladiateurs. Dans la deuxième aventure, les irréductibles viennent en aide à Poulérotix, en cuisine… Enfin, dans la troisième histoire, les animaux vont devoir unir leurs forces, pour sauver des menhirs dérobés par des romains ! L’entraide, la ruse, le courage, l’amitié, la compassion restent au cœur de la bande dessinée, apportant de belles valeurs aux jeunes lecteurs. Le dessin reste toujours aussi plaisant, avec un trait vif, des personnages expressifs, et un univers coloré.

