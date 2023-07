La brigade des cauchemars – L’Escape Book – Éditions Jungle

L’équipe de nos quatre enquêteurs de la clinique du sommeil s’invente un nouveau concept « Escape Book » !! Retrouvez toute La Brigade des cauchemars dans une aventure où le lecteur pourra interagir avec l’histoire, grâce à une série d’énigmes !!!

Une aventure immersive et réflexive, parfaite pour ne pas s’ennuyer cet été !!!

À retrouver aux Éditions Jungle depuis le 1er Juin 23. (+12)

Le décor :

« Attention !! Cet album ne se lit pas comme une simple BD : l’ordre classique des pages n’est pas respecté… »

Ainsi commence cette aventure en one shot, où vous devenez un agent de la brigade des cauchemars !!! Gaspard, 13 ans, est sujet à des terreurs nocturnes dont il ne connaît pas l’origine. Aussi, pour l’aider à comprendre, puis à annihiler ce mauvais rêve, la brigade va devoir plonger au plus profond de son cauchemar.

Dans ce mauvais rêve, le pauvre garçon est enfermé dans une sorte de pensionnat, qui ressemble plus à une prison qu’à une pension !!! D’autres enfants sont également présents, et les seuls adultes sont des gardiens.

Pourtant, dans la vraie vie, Gaspard est un collégien comme les autres, et sans histoires. Même ses parents assurent que tout se passe bien pour lui, que ce soit avec ses amis/es ou ses professeurs.

Il devient plus qu’urgent de trouver ce qui effraie le pré adolescent, et pourquoi il somatise en faisant ce cauchemar récurrent.

Le point sur la BD :

Franck Thilliez, le créateur des personnages, compose avec Yomgui Dumont ce nouveau sombre scénario et son univers cauchemardesque, particulièrement anxiogène. Le lecteur est directement mis à contribution. Dès les premières pages, où les auteurs expliquent les règles à respecter pour comprendre le récit.

Complètement immergé dans le monde de cette Brigade des cauchemars, on se prend totalement au jeu !! Grâce à Kaedama, qui nous concocte des énigmes plus ou moins compliquées, on parvient à trouver notre chemin dans ce mauvais rêve. Mais attention, il faut être attentif à chaque détail, et à chaque instruction. Comme un puzzle, on avance au fil des pages, pour reconstituer les faits. Pour parvenir à comprendre l’origine des terreurs nocturnes de Gaspard. Un peu comme des détectives plongés dans un jeu vidéo, dont les graphismes de Drac, accentuent les sensations !

Le sujet traité est un sujet d’actualité. Mais les auteurs le passent en “insertion” sous jacente ce qui permet à l’histoire d’être plus axée sur le jeu. Avec une finalité salvatrice !

Pour ceux qui ont des soucis pour résoudre les pièges, il y a quand même en toute fin de BD, des indices supplémentaires, mais aussi, la solution !!! Le jeu reste tout de même de ne pas être tenté d’aller voir, et de faire fonctionner sa mémoire et ses méninges !

La conclusion :

Parents ou pré-ados, c’est, l’éclate complète !!! Cette Brigade des cauchemars, dont on fait à présent partie, nous occupe quelques bonnes heures dans la journée. On aligne les énigmes dans cet univers anxiogène. Les plus « vieux » s’amusent autant que les plus jeunes qui trouvent un intérêt certain à leur confiance leur capacité !!!! Un bon potentiel positif à partager seul ou en famille. On en redemande de cette Brigade des cauchemars. Elle mixe Escape game, jeux vidéos réflexifs, et univers sombre. Avis aux Éditions Jungle et aux auteurs. ENCORE please, on est fan de ce style de BD, pour nous et nos enfants !!