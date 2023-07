100 idées et activités pour éveiller votre bébé est un ouvrage, de la collection Les ateliers de l’éveil, des éditions Hatier, paru fin mai 2023. Un guide pratique de Clémentine Luzu, qui propose de partager des temps joyeux et ludiques avec son enfant, tout au long de ses 18 premiers mois.

L’ouvrage débute avec un sommaire, plutôt simple et complet, permettant de visualiser rapidement les différents développements et grandes étapes. Une introduction explique, par la suite, que les 18 premiers mois de bébé sont riches en expériences et apprentissages. Le livre propose donc un accompagnement pour cette période intense de la vie de bébé. Il est également expliqué que tout au long du guide, des fiches théoriques explicatives, sur le développement de bébé, sont à retrouver, pour découvrir l’expertise sensorielle, motrice, langagière… Les différents chapitres trouvent des détails. Cela permet de mieux se retrouver par la suite et savoir où s’orienter, selon les besoins, capacités…

Le livre est très complet et intéressant. Il accompagne les jeunes parents en douceur dans les différents apprentissages et développements de leur bébé. Les bases reprises proposent de combler les besoins physiologiques des tout-petits et de favoriser son coin d’éveil. Le guide reste très clair et aéré, avec des informations et pictogrammes récurrents, qui attirent l’œil là où il faut ! Une centaine de fiches théoriques, sur le développement de bébé, pour mieux comprendre ses besoins et l’accompagner sont à retrouver. Des jeux et activités guidés, pour les développements, en pas-à-pas, restent pédagogiques et très intéressants. Cela permet aussi des moments de découvertes, de partages… De nombreuses photographies accompagnent les informations, offrant des illustrations didactiques claires.

100 idées et activités pour éveiller votre bébé est un nouveau titre de la collection Les ateliers de l’éveil, des éditions Hatier. Un guide pratique et intéressant qui invite à partager des temps ludiques avec son jeune enfant, tout au long de ses premiers mois, riches en expériences et en apprentissages.

Lien Amazon