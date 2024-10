Sur un fil, un film  réalisé par Réda Kateb

S UR UN FIL est le premier long-métrage de Réda Kateb en tant que réalisateur.Il nous fait découvrir l’aide qu’apporte les clowns – des professionnels- à l’accompagnement aux soins d’enfants dans les hôpitaux. Des gens admirables qui ne vont pas compter leur énergie et dont la plus grande récompense est de faire oublier aux enfants, aux parents ces moments terribles de la maladie, de la fin de vie.

Réda Kateb a travaillé son sujet et retranscrit plutôt bien ces clowns, leurs valeurs et leur apport si important.

Synopsis du film SUR UN FIL

Jo, une jeune femme, artiste de cirque de rue, découvre le travail des clowns professionnels de « Nez pour rire ». Vite – peut-être trop vite – entrée dans l’association, elle se retrouve à l’hôpital au contact des enfants, des malades, des soignants et des familles, à qui ces clowns tentent inlassablement d’apporter de la joie et du réconfort.

Mon Avis sur SUR UN FIL

Une comédie dramatique qui ne peut être que poignante.

Comment ne pas être admiratif sur ces artistes, ces clowns qui apportent tant à ces enfants, ces parents qui sont dans la souffrance.

J’ai trouvé les scènes des clowns face au enfants très juste. Vous serez ému mais le film n’a pas pris un ton pathos qui l’aurait desservi.

J’aurais aimé un peu plus de finesse, notamment lors des relations avec la responsable de l’association. J’ai trouvé ces passages sans grand intérêt, qui sonnaient faux et, à mes yeux, desservent le film.

Réda Kateb a traité de manière sérieuse ce sujet et je conseillerai d’aller le voir pour connaitre cet univers et prendre conscience que dans notre société, il y a des gens biens.

Rencontre avec le réalisateur Réda Kateb (RK) et le comédien SAMIR GUESMI (SG)

FrancenetInfos a participé à une projection en avant-première du film SUR UN FIL au cinéma Cézanne à Aix En Provence, puis à une rencontre avec la Presse ce 3 octobre 2024 avec le réalisateur Réda Kateb, le comédien Samir Guesmi

Pourquoi faire votre premier film sur le sujet de l’aide à la thérapie par des clowns

RK : C’est vraiment parti de la découverte de ce monde-là. Je ne savais pas que clown dans les hôpitaux c’était un métier, je pensais que c’étaient bénévoles. Je n’avais aucune conscience de leur rôle très particulier, ils sont au carrefour entre l’art et le soin. Ils effectuent leur travail avec beaucoup de rigueur, de méthodologie. C’est tout ce monde que j’ai découvert. Je dois vous dire que en tant que spectateur, j’adore aller au cinéma pour pouvoir rentrer dans des mondes que je ne connais pas, avoir des accès qu la vie ne me donne pas forcément.

Base du scénario du film

RK s’est inspiré du livre « Le journal du docteur Girafe » de Caroline Simonds, la fondatrice de l’association « Le Rire Médecin ». Il a écrit le scénario avec Fadette Drouard.

Ils sont allés dans différents hôpitaux pour rencontrer les clowns du « Rire Médecin » afin de mieux comprendre leur métier. Caroline Simonds a tenu à coacher les équipes artistiques.

Pour créer un fil narratif, ils ont inventé le personnage de l’acrobate qui suite à son accident doit trouver un autre métier.

Casting

RK : J’ai rencontré Aloïse Sauvage dans plusieurs films dans lesquels j’ai joué, dans Jumbo, das hors-norme. Je la trouvai très singulière, inspirante, intéressante, un type d’artiste très actuelle, très contemporaine.

J’étais en tournage à l’étranger lorsque j’ai lu le livre de Caroline Simonds. J’ai commencé à projeter cette histoire sur elle, sans lui dire de suite. Quelques mois plus tard, je lui ai dit qu’on voulait écrire un scénario et qu’elle pourrait avoir le rôle principal de l’histoire d’une acrobate qui va devenir clown à l’hôpital. Elle a accepté.

C’était son premier rôle principal dans un film et c’est mon premier long métrage. On a partagé ensemble ces premières fois.

Sara Giraudeau est dans le film, une infirmière qui soutient fermement l’association » Nez pour rire « . Dans sa vraie vie elle est également très investie pour » Le Rire Médecin « , dont elle est d’ailleurs marraine depuis douze ans.

RD a fait appel à des acteurs non-professionnels. Une volonté artistique pour laquelle il se justifie : » Ce ‘background’, qu’on appelle trop facilement « figuration », l’idée est de le confier à de vrais clowns médecins et de vrais soignants pour que, lors du tournage, la vérité des situations soit toujours là. Pour qu’on y croie mais aussi pour plonger l’actrice principale et ses partenaires dans un bain de réel, comme j’aime tant le faire moi-même en tant qu’acteur « .

Casting pour l’enfant

Des castings pour trouver les rôles des enfants ont été faits dans des écoles et des cours de théâtre. C’est la que Reda Kateb a repéré le petit Massil. L’essai avec Aloïse Sauvage a confirmé son choix.

Préparation des rôles

Aloïse Sauvage a suivi une formation dans une école de cirque à ses débuts, elle a suivi un stage de clown en compagnie de Philippe Rebbot l’a accompagné dans un stage de clown et elle a été coachée

Elle est allée dans différents hôpitaux parisiens comme faisant partie du « Rire Médecin ». Elle a même fait partie de l’équipe des clowns.

Comment avoir le ton juste

Dans les services hospitaliers pour enfants, j’ai senti à quel point tout était dans le vrai. Ce sont des révélateurs d’humanité dans lesquels je n’ai pas senti de pathos, d’anxiété, de stress mais, plus ce que la vie peut avoir de fragile et de contradictoire avec les rires et les larmes, quelque chose d’une humanité très forte, sans posture, ni déguisement

