Terres d’Ogon – Zul Kassaï

Zul Kassaï est le premier tome de la nouvelle série Terres d’Ogon, du monde d’Aquilon, des éditions Soleil. Une bande dessinée, de Jean-Luc Istin et Kyko Duarte, parue en novembre 2022, qui présente un univers en expansion, de la fantasy d’inspiration africaine.

Le froid avait endurci les terres de Kamina, un linceul blanc recouvrait cette région du nord des Terres d’Ogon. Dans ce climat la famille de Kulu parlait fort, avec autant de zèle que de joie. Le narrateur a toujours ressenti une affection particulière et une admiration non feintes pour ce peuple qui se montrait à bien des égards des plus respectueux, tant envers mère nature qu’envers les autres tribus. Aussi, le mot qui qualifiait le mieux les Kulu et leur façon de vivre était « harmonie ». Le terme « bienveillance »pouvait leur convenir tout aussi bien. Un Kulu arborait des cornes, celles-là mêmes que leur offraient les ancêtres, quand le moment était venu. Les cornes passaient ainsi de génération en génération et les rendaient fiers de leur passé. Depuis toujours les Kulu savaient d’où ils venaient et où ils devaient aller…

Alors qu’une famille de Kulu se reposait tranquillement autour d’un feu de camp, un groupe de guerriers Tog vient les interrompre. Parmi eux, le puissant Aggor a soif de sang ! Il massacre la famille du jeune Ubu, qui ne doit sa survie qu’à son courage, sa chance et sa volonté de se venger. Porté par une détermination sans failles à réclamer justice, il va à la rencontre des dieux Rouges, les Zul Kassaï. Là commence un récit d’une incroyable odyssée. Ainsi la bande dessinée présente un nouvel univers, aux résonances africaines. Il y a des peuples mystérieux, des territoires dangereux, des dieux puissants, des créatures terribles, des tribus pacifiques… Un récit complet qui débute donc une nouvelle collection qui semble prometteuse. L’intrigue tient bien la route, les personnages sont vite attachants et l’action et la fureur sont toujours au rendez-vous. Le dessin est également somptueux, identique à toute la collection.

Zul Kassaï est le premier tome de la nouvelle série Terres d’Ogon, issu du Monde d’Aquilon, des éditions Soleil. Un récit complet fabuleux, immersif, qui présente une première approche réussie, pour cet univers aux résonances africaines, qui promet bien des aventures.

Lien Amazon