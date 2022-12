7 idées cadeaux qui plairont à coup sûr

Il vous manque quelques idées cadeaux pour Noël ? Pas de souci, nous sommes là pour vous aider ! A la rédaction, nous vous avons trouvé plusieurs idées cadeaux qui devraient pouvoir vous sauver la vie.

Pour la beautista : Un coffret Blancrème contenant 2 ou 3 cadeaux

Blancrème vous propose de multiples coffrets beauté qui devraient plaire à toute beautista en herbes. Vous pourriez très bien opter pour le coffret Essentiels Corps à la Vanille Tonka. Ce coffret d’une valeur de 20,50€ comporte 3 produits : un gel douche de 75ml à la vanille et à la tonna, un gommage corps à la vanille de 30 ml et une crème corps fondante de 30 ml.

Plusieurs senteurs sont disponibles : Miel Amande, Vanille & Tonka, Pêche & Abricot, Fraise & Grenade, Noix de coco & Litchi.

Dans un autre registre, vous pourriez très bien adorer offrir ce coffret avec 2 produits solides à 13,90€ : Un savon en forme de Madeleine et un shampooing solide lin. Plusieurs senteurs sont disponibles : Amande, Abricot, Noix de coco.

Vous pourrez aussi trouver des coffrets pour le visage.

Pour les amateurs/trices de thés

A la rédaction, nous avons découvert plusieurs calendriers de l’avent qui devraient plaire à tout le monde. Vous pouvez retrouver notamment :

Pour celui qui se pose toujours des questions : le livre “Dieu existe, la science, les preuves”

Ce livre est une invitation à la réflexion et au débat : Dieu existe-t-il ? Et si des preuves étaient accumulées pour prouver qu’il existait réellement. Après quatre siècles à expliquer l’Univers sans avoir besoin eu recours à un créateur, voici qu’à présent la Science allait expliquer qu’il se pourrait qu’une force incroyable puis tout expliquer.

Les découvertes de la Relativité, de la mécanique quantique, de l’expansion de l’Univers, de sa mort thermique, du Big Bang, du réglage fin de l’Univers ou de la complexité du vivant, se sont succédées. Tout peut avoir une explication.

Dans une langue accessible à tous, les auteurs de ce livre retracent de façon passionnante l’histoire de ces avancées et offrent un panorama rigoureux des nouvelles preuves de l’existence de Dieu. À l’orée du XXe siècle, croire en un dieu créateur semblait s’opposer à la science. Aujourd’hui, ne serait-ce pas le contraire ?

Cadeaux pour une naissance : Les créations uniques de MLN Doré pour un p’tit bout

Et si vous offriez un cadeau unique à de jeunes parents ? Les ensembles de MLN Doré sauront à coups sûr faire plaisir. Ils sont entièrement tricoté à la main et donc totalement unique !

Selon Marie Hélène “tricoter est aussi efficace que la méditation (réduction de la production de cortisol, hormone du stress, et stimulation de la dopamine et la sérotonine, molécules du bien-être). Apaisant, il recentre, aide à la concentration et permet de créer depuis la part la plus lumineuse de soi en spiritualisant la matière. En tricotant, on renoue petit à petit avec son énergie créatrice “

C’est petite fille que le tricot lui a permis de renforcer son lien avec ses deux grands mères maternelles. Elle continue ainsi de manier ses aiguilles avec délectation afin de créer des cadeaux de naissances totalement uniques.

Pour une création originale et totalement unique pour un petit bout de chou, vous pouvez contacter directement MLN Doré sur son Insta >>

Le grand livre du Tarot pour le fan de Tarot

Pour le ou la passionné(e) de Tarot, le livre “Le grand livre du Tarot” paru à Intuitives Editions saura ravir nos futurs voyants. Ce livre présente une approche assez passionnante et accessible à tous.

Il est vrai que de prime abord, les tarots (et plus particulièrement celui de Marseille) peut être assez difficile d’accès. Mais avec ce livre, vous aurez ainsi différentes méthodes de tirages (simples ou complexe) mais surtout des interprétations précises de chaque arcane (mineures ou majeures).

Vous pourrez ainsi prédire plusieurs domaines : amour, travail, argent, amis & famille, santé. On vous donnera aussi les différentes issues et une guidance spirituelle. Et pour plus de facilité, vous aurez des mots clés qui définiront chaque arcane.

En bref, vous aurez entre les mains le guide ultime du tarot

Pour le fan d’Apéro : Apéro Morpion

On vous en a parlé il y a peu >> Ce jeu saura animer votre apéro comme jamais !

Un parfum de chez Marc Spurway :

Le parfum est une valeur sûre, aussi bien pour un homme que pour une femme. Cette année, Marc Spurway, Maitre parfumeur, a deux petites nouveautés dans sa hotte : Nuit Céleste (69,05€) et Désir Intense. Deux parfums de caractères.

Nuit Céleste – 50ml – 69,05€

Nuit Céleste veut que vos rêves deviennent une réalité… Le parfum “Nuit Céleste” est un souffle vif et lumineux pour une féminité irrésistible qui rayonne de confiance. Cette fragrance s’ouvre dans un délice fruité éclatant d’euphorie (cassis, framboise, litchi) et s’épanouit avec la douceur et la sensualité de la Rose. Un souffle boisé et vibrant (benjoin, musc et ambre) signe cette composition pour un sillage envoûtant. Un parfum qui permet de découvrir l’héroïne qui sommeille en nous.

Désir Intense – 50 ml – 69,05€

Découvrez un symbole audacieux de la nouvelle masculinité. Vous allez forcément fondre de désir pour l’homme qui portera ce parfum. “Désir Intense” est fort mais sensible, doux mais viril : il capture toutes les facettes de ses personnalités contrastées. La bergamote et le poivre rose apportent fraîcheur et lumière à cette fragrance. Tandis que la lavande et le cèdre révèlent une facette plus sensuelle et mystérieuse. La fève tonka tendre et le caramel enveloppant, viennent signer cette essence. Un parfum sophistiqué et électrisant…

On revient bientôt avec d’autres idées cadeaux tout au long du mois de décembre, ne vous en faites pas !