Le Tattva – Inspiration déco intérieur venue d’ailleurs

Le Tattva est une marque de décoration d’intérieur. L’histoire de deux femmes qui décident, entre autres, de partager, avant tout, leur passion pour l’Inde et ses savoir-faire. Une entreprise basée sur la transparence des produits et sur des relations durables avec les différents artisans. Des valeurs fortes sont ainsi mises en avant comme le respect de l’environnement, le commerce équitable, la valorisation des savoir-faire, l’accès à l’emploi pour les femmes…

Les produits sont variés, entre déco, art de la table, cuisine, petits meubles, linge et tapis. Parmi cette belle sélection, France Net Infos vous propose de découvrir le plaid à pompons, parfait pour les soirées d’hiver à venir. Une couverture belle et réconfortante, qui trouvera rapidement sa place sur le bout du canapé, au pied du lit, ou encore, non loin du bureau, pour se réchauffer les jambes, devant l’ordinateur !

Une couverture de l’Atelier Ouest Inde, tissé à la main, en coton recyclé. Il est chic, très chaleureux et adorable, avec cette finition avec les pompons ! Fabriqué à la main, les imperfections sont donc possibles, ce qui rend le produit plus unique et authentique, racontant aussi une histoire. Rose et gris, à chevrons, et à gros pompons qui sublimes l’ensemble, la couverture est réellement confortable, chaude et réconfortante, pour les froids à venir. Une idée cadeau éthique, pour ce Noël, et prendre soin de ceux qu’on aime.

Les idées cadeaux sont nombreuses responsables, belles, éthiques, équitables et plaisantes, avec Le Tattva. Une entreprise française qui propose une belle sélection de produits artisanaux. Des objets de qualité, de décoration et de style de vie, fabriqués à la main, en provenance du monde entier.

