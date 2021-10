Tout savoir sur le cannabis skunk

Le cannabis est un genre botanique, regroupant plusieurs variétés de chanvre. Ce genre botanique était popularisé pour ces nombreuses vertus ainsi que ces propriétés thérapeutiques. De nos jours, ce genre botanique désigne une drogue ou une substance illicite. Plus la teneur en THC est élevée et plus le cannabis devient psychoactif. C’est d’ailleurs le cas du skunk, une variété avec un fort taux de THC. Voici un article qui vous expose en détail, l’essentiel à savoir sur cette variété.

Origine de la variété skunk

En français, le terme skunk signifie puissance. Cette variété est considérée comme le précurseur d’une famille de cannabis. Plus d’information sur ce lien .Ayant le skunk #1 comme ancêtre, cette variété se distingue des autres variétés pas sa forte teneur en THC. Elle résulte également d’un croisement de trois autres variétés de cannabis à savoir :

acapulco gold ;

columbian gold

La découverte de cette variété est attribuée aux États-Unis au cours des années 70. Le terme skunk désigne péjorativement un groupe de substances illicite par la presse écrite. Par ailleurs, l’on attribue la vulgarisation de cette variété de cannabis à Sam « The Skunkman ». Il s’agit d’une variété qu’il faut prendre avec grande précaution.

Particularité et caractéristiques du skunk

Le skunk n’est pas connu uniquement pour sa forte teneur en THC. Étant issue d’un croisement de plusieurs espèces, cette variété a conservé les mêmes caractéristiques aromatiques que le Cannabis Sativa. La principale raison pour laquelle cette variété est très répandue dans le monde est qu’elle a hérité de la grande vitesse de floraison du cannabis indica, qui lui permet d’avoir l’un des taux de rendement les plus élevés parmi toutes les variétés de chanvre existantes.

Par ailleurs, toutes ces caractéristiques confèrent au skunk une facilité de reproduction. La culture est donc simple et plus rentable pour les amateurs de la consommation locale. Il s’agit d’une variété qui donne un fort de taux de rendement contrairement aux autres espèces et il convient parfaitement aux cultivateurs inexpérimentés. Du point de vue technique, le skunk contient une proportion de THC comprise entre 15 et 25 %. Son usage conduit à un état d’euphorie et il faut donc l’utiliser avec parcimonie

Culture du skunk.

Cette variété est particulièrement résistante et peut-être développée en serre, à l’intérieur ou simplement à l’extérieur. Grâce à sa structure compacte, cette variété s’adapte facilement aux environnements confinés. Sa hauteur moyenne dans un tel milieu de développement peut atteindre rapidement les 120 cm.

En outre, lorsqu’elle est cultivée en extérieur, elle peut atteindre 200 cm. Cette variété développée en extérieur est très résistante aux attaques d’insectes et supporte de très basses températures. La condition de culture étant facile, la variété skunk s’est vite répandue dans la majorité des foyers américains.

Les principales sources dérivées du skunk

Les manipulations sur la variété de cannabis skunk ont engendré la création de nombreuses sous-variétés. Ainsi, Sam Skunkman a créé sa propre variété de cannabis, le Sweet skunk. Cette dernière a un arôme plus doux et plus raffiné. Par la suite, Neville a créé la variété Roadkill Skunk qui se rapprochait de l’Indica Afghan. En plus de ces derniers, le skunk est également à l’origine de la création d’autres variétés de cannabis. Il s’agit entre autres du :

skunk x Haze ;

hawaïan Skunk ;

uk Cheese.

Le fort arôme caractéristique de toutes ces variétés démontre de leur lien avec le Skunk.

Enfin, le skunk est une variété très populaire dans le monde. Bien que son usage puisse entrainer des euphories, il est cultivable dans un environnement clos. De plus, sa résistivité aux attaques et son rendement élevé participent à sa notoriété. Rendez-vous dans les boutiques en lignes ou les coffee shop pour vous en procurer.