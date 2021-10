Astra Saga – L’Or des Dieux

L’Or des Dieux est le premier tome de la nouvelle série de science-fiction de Philippe Ogaki, intitulée Astra Saga, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2021. Un space opera qui mêle science-fiction et mythologie nordique, présente un Empire et la rébellion.

An 3525 du calendrier impérial, Air Einar. Dans le système de Vigrid, détruit lors du Ragnarök, au cœur du Veld Noir, un vaisseau passe entre les débris et va se déposer dans une roche. A l’intérieur, une plateforme les accueille. Deux hommes s’avancent vers leur seigneur, une gigantesque créature indescriptible. A genou devant leur seigneur, l’un d’eux explique qu’ils ont retrouvé la trace de l’Or sacré. Il se trouverait à bord d’un vaisseau du duché de la maison Maveris, un petit duché de la constellation du loup. Il est situé au-delà de la plaine d’Urik. L’or y est en transit, sous la protection d’une flotte armée. La créature sous-entend à ses serviteurs de ne pas commettre d’erreurs, cette fois-ci. En effet, le fiasco à Venicci leur a déjà coûté trop de temps. Un serviteur affirme qu’il y aura des complications, car le duché est un allié de la rébellion des baronnies.

C’est un space opera fascinant, mêlant la science-fiction à la mythologie nordique, pour présenter le début d’une série ambitieuse, s’annonçant grandiose. Les thèmes autour de la mythologie, avec le Ragnarök, entre autres, sont captivants. La bataille spatiale, pour récupérer l’Or sacré, permet aussi de débuter dans l’action, apportant un trait plaisant pour l’intrigue. Cependant, l’intrigue est un peu difficile à suivre, deux camps sont présentés, avec plusieurs protagonistes, tous en quête de l’Or sacré. Des flashbacks permettent d’en savoir plus sur certains personnages, tout en restant énigmatiques, quant au présent. La bande dessinée et l’histoire devraient se dévoiler un peu plus avec les tomes à suivre. Le dessin est superbe, avec un trait très fin et travaillé, singulier et subtil, les combats épiques, les armures flamboyantes, pour présenter un univers surprenant et beau.

L’Or des Dieux est le premier tome d’une nouvelle série des éditions Delcourt, un space opera intitulé Astra Saga, qui présente un intéressant mélange de science-fiction et de mythologie nordique, pour offrir une aventure épique à en devenir.