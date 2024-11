Trotro et Zaza : De nouvelles aventures à découvrir !  

Parmi les livres que nos tout-petits, dès 10 mois, vont adorer, se trouvent les aventures de Trotro et Zaza, racontées et illustrées par Bénédicte Guettier. Nous vous conseillons particulièrement de découvrir « Trotro et Zaza retrouvent tout » et « Trotro et Zaza fêtent Halloween ». Deux histoires aux thématiques différentes qui raviront les petits, nous en sommes convaincus !

Trotro et Zaza retrouvent tout

Dans le livre jeunesse « Trotro et Zaza retrouvent tout », les enfants vont se retrouver dans une situation qu’ils connaissent très bien : celle de perdre leurs affaires et de ne pas réussir à les retrouver ! Une fois de plus, Bénédicte Guettier raconte cela à merveille. Les enfants vont plonger dans son univers chaleureux, où Trotro et Zaza, plus complices que jamais, font face à ce petit drame du quotidien. Trotro a perdu sa trompette, et Zaza, sa girafe Fafa.

Ensemble, ils décident d’aller demander à leur maman si elle les a vus quelque part.

Cette dernière leur donne alors une astuce : prononcer une formule magique pour retrouver leurs objets. Enthousiastes à l’idée de jouer le jeu, les enfants s’exclament : « Super ! » ou « Youpi ! » Et, comme par magie, Trotro retrouve sa trompette dans le coffre à jouets, tandis que Zaza découvre son Fafa sous sa couette. Rien de plus simple ! Mais quand ils retournent voir leur maman, celle-ci annonce qu’elle a perdu son téléphone portable. Les deux enfants, tout sourire, lui suggèrent de dire la formule magique… et voilà que le téléphone réapparaît sous une pile de papiers !

Le livre fonctionne à merveille. La lecture est simple, rythmée, et les mots utilisés sont à la portée des tout-petits. On retrouve l’univers jovial des aventures de Trotro et Zaza pour le plus grand plaisir des enfants amusés par la situation. On peut également percevoir l’idée subtile de l’autrice en comparant les jouets et le téléphone portable sur un pied d’égalité. N’est-ce pas un message discret pour les parents, leur suggérant de mettre de côté les écrans et de privilégier des moments de qualité avec leurs enfants ? Mais cela, chacun peut l’interpréter à sa manière.

Trotro et Zaza fêtent Halloween !

Dans cet ouvrage, les enfants sont bien décidés à fêter Halloween comme il se doit. Et pour l’occasion, ils décident de se déguiser en Pirates-Fantômes, rien que cela ! Une fois prêts ils commencent à frapper aux portes des voisins pour récolter un maximum de bonbons. En chemin, ils font la connaissance d’autres enfants déguisés et s’amusent tous ensemble à commenter leurs déguisements. Une fois la chasse aux bonbons terminé, ils se retrouvent ensemble pour dévorer leurs récoltes : des bonbons à gogo. Et bien sûr, ils se donnent rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Avec cet album, l’autrice invite les enfants à s’évader un peu de leur quotidien, et cela fonctionne à merveille, surtout quand on sait à quel point ils adorent se déguiser, particulièrement pour Halloween ! Comme toujours, les illustrations sont pleines d’humour, notamment lorsqu’on découvre leurs déguisements. Un « zazaffreux » et un « trotrorrible » : qui aurait pu imaginer ça ? Les jeunes lecteurs se reconnaîtront dans cette scène où ils se retrouvent entre amis, tous déguisés. Il suffit d’observer leurs looks pour ne pas pouvoir s’empêcher de rire.

Les aventures de Trotro et Zaza offrent aux jeunes lecteurs un mélange parfait de rires et de découvertes. À travers des situations simples et des déguisements farfelus, ces albums permettent aux enfants de s’identifier et d’apprendre tout en s’amusant. Nul doute que ces histoires continueront à enchanter les petits et à leur offrir des sourires à chaque page tournée !