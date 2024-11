Le Calendrier de l’Avent Maquillage & Accessoires Monoprix : une immersion dans la beauté festive

Préparez-vous à une attente de Noël pleine de glamour avec le Calendrier de l’Avent Maquillage & Accessoires de Monoprix. Dès le premier coup d’œil, cet écrin élégant séduit par son design raffiné : une jolie boîte ornée d’un nœud doré scintillant qui évoque l’excitation des cadeaux soigneusement emballés sous le sapin. Ce calendrier est une véritable invitation à la fête et à la découverte, jour après jour. On vous en dit plus !

Derrière ses 24 petites fenêtres se cachent des trésors pour les amatrices de maquillage et les passionnées de beauté. Rouge à lèvres, blush, enlumineur, palettes d’ombres à paupières, accessoires pratiques ou encore touches de paillettes… Tout a été pensé pour illuminer votre mois de décembre et vous préparer à briller de mille feux pendant les fêtes de fin d’année.

Ce qui rend ce calendrier unique, c’est sa diversité et son approche complète. Il ne s’agit pas seulement d’ajouter des produits à votre collection, mais de proposer une expérience festive. Chaque jour, vous découvrez un nouvel élément qui vient enrichir votre routine beauté ou compléter vos looks de soirée. Que ce soit une teinte lumineuse pour vos paupières, un rouge éclatant pour vos lèvres ou encore des accessoires malins pour simplifier vos gestes, tout a été soigneusement sélectionné pour sublimer votre style.

Un calendrier de l’avent très festif

En 24 jours, ce calendrier vous offre une véritable immersion dans l’univers de la beauté, en alternant entre maquillage sophistiqué et petites attentions pratiques. Le résultat ? Une aventure unique, où chaque surprise devient une nouvelle pièce du puzzle pour composer un look parfait.

Proposé à seulement 19,90 €, ce calendrier est une véritable pépite. Il offre une variété de maquillage et d’accessoires irrésistibles pour un prix ultra accessible. Un concentré de magie qui prouve que se faire plaisir (ou gâter ses proches) ne nécessite pas un budget astronomique. Chaque case est une célébration de la beauté, pour briller jusqu’à Noël !

Avec son design élégant, ses produits festifs et son tarif mini, ce calendrier est le compagnon idéal pour celles qui veulent conjuguer style, plaisir et économies. Et si cette année, vous faisiez de la beauté votre rituel préféré avant Noël ?

Vous pouvez retrouver ce calendrier directement dans votre magasin Monoprix ou ICI >>

Alors prête à découvrir chaque case et à plonger dans la magie de la beauté festive ?

Passons maintenant à l’unboxing de ce calendrier irrésistible… Enfin si vous le désirez bien évidemment !

L’unboxing du calendrier de l’avent de Monoprix c’est ici !

Comme je vous l’ai dit précédemment, le calendrier de l’avent maquillage & accessoires de Monoprix regorge de découvertes éblouissantes pour sublimer vos fêtes. Dès l’ouverture, on est accueilli par une poudre de soleil (case 1) qui réchauffe instantanément le teint. Parfait pour commencer les préparatifs en beauté !

Des essentiels beauté à chaque case

Au fil des cases, les essentiels beauté s’enchaînent avec une élégance désarmante. À la case 2, un pinceau double embout, à la fois chic et pratique, fait rapidement son apparition. Il est accompagné d’un crayon yeux marron doré (case 3), parfait pour intensifier le regard tout en douceur. Et que dire du gloss rose pâle irisé (case 4) ? Il ajoute une touche de lumière subtile mais captivante sur les lèvres.

Pour appliquer les poudres avec précision, la houpette triangulaire ultra douce (case 5) vient compléter la collection. Les lèvres ne sont pas en reste avec des must-haves glamour : un crayon rouge éclatant (case 6) et un gloss rosé pailleté (case 16) qui apportent une dose de féérie à votre sourire.

Des produits pour briller de mille feux

Les surprises continuent avec un blush crème rosé (case 8), idéal pour des joues subtilement teintées, et une palette d’ombres à paupières crème (case 10) dans des teintes délicates de rose. Pour un regard félin et audacieux, l’eye-liner pinceau noir (case 11) s’impose comme un indispensable.

Côté éclat, l’enlumineur lumineux (case 12) et la poudre irisée argentée (case 13) apportent une touche magique à votre mise en beauté. À noter également : la poudre irisée dorée (case 20), idéale pour briller de mille feux lors des soirées festives.

Des accessoires élégants et utiles

Parce que chaque détail compte, le calendrier renferme aussi des accessoires raffinés. Le chouchou doré (case 14)apporte une touche chic à votre coiffure, tandis que le miroir de poche (case 17) s’avère pratique à glisser dans votre sac. La lime à ongles (case 9) et les paillettes dorées (case 23) viennent compléter cette expérience glamour.

Un final en apothéose

Alors que Noël approche, les surprises deviennent encore plus spectaculaires ! Une ombre liquide couleur champagne (case 18) illumine vos paupières avec élégance, et un mascara volumisant (case 19) sublime votre regard. Le crayon jumbo doré (case 22) et la palette d’ombres dorées (case 24) clôturent cette aventure en beauté, avec des nuances raffinées parfaites pour un maquillage de réveillon mémorable.

Et nous voila à la fin de notre voyage avec ce joli calendrier de l’avent. Alors, allez vous succomber ?