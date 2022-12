World of Warcraft – Escape box

World of Warcraft est à retrouver aux éditions 404, à travers une Escape box, parue en octobre 2022. Un jeu passionnant qui propose de vivre l’aventure à travers 3 scénarios différents, avec des niveaux de difficulté progressifs. Un coffret sublime que les fans aimeront retrouver au pied du sapin de Noël !

La belle boîte, qui s’ouvre comme un tiroir, sur le côté, invite vivement à plonger dans l’univers fantastique de World of Warcraft. Le design est travaillé, tout comme les personnages. Le coffret invite à échapper aux dangers d’Azeroth, et de vivre trois aventures. La boîte contient un livret de règles, un livret avec les scénarios, un carnet de l’Apprenti, trois feuillets, 155 cartes, six cartes de classe, un prisme à plier et un poster. Il faudra télécharger les fichiers sonores, à partir du livret des scénarios.

Le jeu se met en place par le maître du jeu, ensuite, il faudra entre 3 et 6 joueurs. La partie se met rapidement en place, entre 5 et 10 minutes. Les deux premiers scénarios sont à résoudre en une heure, le troisième nécessite 75 minutes. Le temps est mesuré par la lecture du fichier sonore. Le déroulement des parties est bien découpé et expliqué. Il y a la désignation d’un maître du jeu, les cartes de classe choisies et la mise en place du jeu par le maître du jeu. Le maître du jeu rassemble, place et dissimule les éléments nécessaires, avant de lire l’introduction et de lancer le décompte. Les héros fouillent les lieux, pour trouver différentes cartes et feuilles, collaborent pour résoudre les énigmes, dans le temps imparti, pour pouvoir s’échapper.

Les différents scénarios sont assez immersifs et plaisants à résoudre. Les fans vont adorer retrouver l’univers et l’ambiance de World of Warcraft. Le climat est posé assez rapidement, avec le maître du jeu et les fichiers sonores. Des conseils sont donnés au maître du jeu, pour inspirer et offrir de véritables cachettes pour les différents indices. Même pour les joueurs qui connaissent moins cet univers, les énigmes sont accessibles, entre logique, observation…

L’escape box World of Warcraft est une belle boîte, un jeu avec trois scénarios, paru aux éditions 404. Un jeu immersif et captivant, qui plaira à tous les fans de l’univers du jeu vidéo, qui vont devoir braver les dangers d’Azeroth, affronter des monstres et s’échapper dans le temps imparti. Un joli coffret à déposer au pied du sapin de Noël…

