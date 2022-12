Le livre d’Olivier Villepreux, France-All Blacks Treize manières de battre les Néo-Zélandais est paru il y a quelques semaines aux Editions Solar.

Le livre

Treize victoires en 62 rencontres. Un ratio qui fait du XV de France la bête noire des All Blacks dans l’hémisphère Nord. Leur dernier succès contre les triples champions du monde (20 novembre 2021, 40-25) a marqué les esprits à l’aube de la Coupe du monde 2023. Comment vaincre les ogres de l’ovalie ?

Quelle est la recette pour les déstabiliser ? Rien de plus simple ; il suffit aux Bleus de réunir les treize ingrédients qui leur ont permis de battre les All Blacks jusqu’ici, depuis l’exploit inaugural de la bande de Jean Prat (27 février 1954, 3-0) à l’ultime triomphe d’Antoine Dupont et consorts.

Treize points forts à combiner pour aboutir au match parfait contre le XV à la fougère et lui imposer une peur bleue. Treize mots d’ordre à respecter de la première à la dernière minute de jeu. Treize façons de gagner éprouvées par ces Bleus de toutes les générations qui ont un jour mis à genoux les « hommes en noir » et qui nous nous donnent ici la voie à suivre.

Avis

Ce livre de 176 pages est un magnifique recueil retraçant les différentes confrontations entre la France et la Nouvelle-Zélande. Qui ne se souvient pas de l’avancée des Français face à leurs rivaux exécutant le haka, pendant la coupe du monde 2007 ? L’essai de Philippe Bernat-Salles lors de la demi-finale de la coupe du monde 1999 est encore dans toutes les mémoires.

Chaque match est présenté dans son contexte. La composition du XV de France est rappelée. Le match est résumé et le principal fait de jeu est expliqué. Un des acteurs de la rencontre donne son avis à la fin de chaque chapitre. Vous pourrez lire ainsi les interventions de André Boniface, Claude Dourthe, Guy Novès, Patrick Mesny, Franck Mesnel, Laurent Bénézech, Émile Ntamack, Fabien Pelous, Olivier Magne, Franck Comba, Raphaël Ibanez, Cédric Heymans et Grégory Alldritt …

A quelques jours des fêtes de Noël ou en attendant le match d’ouverture de la prochaine coupe du monde, France-All Blacks Treize manières de battre les Néo-Zélandais d’Olivier Villepreux est un bel ouvrage à offrir à tous les amoureux de l’ovalie.