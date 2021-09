Zaza Bizar – La nuit c’est ma couleur préférée

Zaza Bizar est un récit complet, de Nadia Nakhlé, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2021, dans la collection Jeunesse. Un roman graphique somptueux et poétique, sur le thème de la différence, d’une jeune fille qui se referme sur elle-même, à cause de ses troubles du langage.

La jeune fille écrit son journal, elle a aujourd’hui, le 12 mars, 8 ans. Elle s’appelle Elisa, même si tout le monde l’appelle Zazabizar. Lorsqu’elle parle, les grands la regardent avec des gros yeux tous ronds. Ils aimeraient comprendre un son, un mot, ou quelque chose. Mais les lettres d’Elisa se mélangent et s’échappent… Cela fait rire les autres enfants. Ils rigolent tellement qu’ils n’arrêtent pas de chanter une chanson autour de Zaza Bizar et de ses mots que l’on ne comprend pas. Elisa se demande ce qu’est d’être bizarre. Elle se demande si c’est entre différent. Elle trouve cela étrange. Le mot bizarre, elle a fini par l’aimer, à force de l’entendre tout le temps. C’est pourquoi, dans ce journal, elle sera Zaza Bizar, qui pourra tout lui raconter, même les mots difficiles à dire. Le 17 mars, elle rentre à l’école, elle trouve cela horrible. Un garçon lui a fait une remarque…

C’est à travers son journal intime, qu’Elisa, 8 ans, va essayer de se confier, pour expliquer son mal-être, et ses difficultés pour s’exprimer. A travers quatre chapitres, les lecteurs voient ainsi les étapes et les progrès de la jeune fille. En effet, en se confiant, l’écriture et la parole se libèrent, se corrigent. Il y a aussi l’imaginaire, l’amitié, les rencontres qui vont jouer leur rôle dans l’apprentissage de la jeune fille. Le roman graphique est particulier, touchant, beau et poétique, avec les difficultés à surmonter, les rencontres, les doutes, les peurs, les surprises, les espoirs… Le thème de la différence est au cœur de cet album, tout comme les difficultés des DYS, mais aussi le harcèlement scolaire, ou encore l’incompréhension des adultes. Le dessin est somptueux, avec un trait doux, fin, délicat, des personnages expressifs et un univers fascinant, mélancolique et poétique.

Zaza Bizar est un roman graphique beau et poétique, des éditons Delcourt, qui présente les difficultés d’une jeune fille DYS, qui se confie à son journal, offrant ainsi un récit touchant, entre imaginaire, singularité, amitié, peurs, espoirs, liberté, aides, écoutes et évolution.