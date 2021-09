La punition – Glénat jeunesse

La punition est un album jeunesse, de Mayana Itoïz et Anne Hemstege, paru aux éditions Glénat, en septembre 2021. Un livre amusant, espiègle, mais aussi tendre et bienveillant, présentant la relation de confiance et d’encouragement entre un père et sa fille.

Sur son lit, une petite fille explique à son papa qu’aujourd’hui, à l’école, elle a été punie. Le père la questionne, il se demande bien pourquoi elle a été punie. La fillette assure qu’elle ne voulait pas faire de bêtise, elle a seulement voulu fabriquer une œuvre comme celles qu’ils ont vu au musée… Elle a empilé, dans la cour, les tricycles, les trottinettes et les vélos. Son père sourit, il explique que ce n’est rien, et que créer c’est même très bien. Il affirme qu’être sculptrice est un beau métier. Il dit à sa fille qu’elle a un talent inné, jouer ainsi avec les formes et la matière, ça fait les muscles et c’est très bon pour la santé !

Le récit est amusant, avec d’un côté, les interdits et les punitions de la jeune fille et de l’autre, le père qui encourage sa fille, expliquant qu’il ne s’agit pas de bêtises, mais de créativité, d’imaginaire ! De plus, il veut lui offre des cadeaux pour l’encourager à s’exprimer par l’art, la comédie la sculpture… Le texte est drôle, tendre et bienveillant, invitant à s’interroger sur les limites à ne pas dépasser, les règles à imposer, pour un enfant et pour un adulte. Mais aussi sur la punition, qui n’est pas toujours expliquée, trop dure, mal vécue par les enfants. La créativité et donc l’expression sont mises en avant dans cet album amusant, qui présente aussi une belle relation entre un parent et son enfant, entre réconfort, compréhension, encouragement et confiance. Le dessin est plaisant, expressif, simple, coloré et efficace.

La punition est un album des éditions Glénat, qui présente une histoire tendre et amusante, une jolie relation de confiance et d’écoute entre un père et sa fille, qui fait des bêtises à l’école, mais qui se révèlent être un besoin de s’exprimer artistiquement.