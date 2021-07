Zoom sur Hergé – Hergé au sommet

Hergé au sommet est un nouvel ouvrage de la collection Zoom sur Hergé, des éditions Sépia, paru en juin 2021. Un livre captivant qui vient explorer la vie d’Hergé, mais aussi ses inspirations qui ont pu voir naître le petit reporter Tintin, tant connu à travers le monde.

C’est par une préface d’Albert Algoud que débute l’ouvrage, avec quelques points sur ses livres et sa passion pour Tintin et son créateur. Le livre est écrit par plusieurs passionnés, qui révèlent donc chacun la passion de l’auteur pour les sommets, la montagne. Ainsi, l’ouvrage se découpe en plusieurs parties, et commence par un Tintin au Tibet, décrivant Hergé et son héros entre cimes et abîmes. Un long passage sur le Tibet est présent, avec aussi le personnage réel de Tchang, tout comme les hauts et les bas, les moments de joie et de désespoir.

Les auteurs vont se succéder pour présenter Hergé, alias Georges Remi et Tintin, mais aussi cette œuvre incroyable qui fascine toujours. La montagne est très présente dans ce nouvel ouvrage, proposant de découvrir derrière cela, l’élévation de l’auteur, une métaphore du dépassement de soi. L’œuvre d’Hergé au fil de sa vie, entre haut et bas, est ainsi présentée, car c’est dans sa propre expérience, qu’il va aussi faire évoluer son héros. Des réelles cimes et d’autres symboliques montrent un auteur au sommet de son art. C’est aussi une relecture des vingt-quatre albums qui est proposée dans ce livre captivant et intéressant. Les textes sont passionnants, présentant Georges Remi, mais aussi ses personnages, sa vie personnelle et professionnelle, l’amitié, l’aventure, les montagnes… L’ouvrage est complété par de nombreuses photographies, tableaux, affiches, cartes postales…

Hergé au sommet est un ouvrage des éditions Sépia, qui présente l’œuvre du grand auteur, qui a marqué l’histoire artistique et culturelle du XXème siècle, en particulier avec Les aventures de Tintin, un personnage mythique, universel et fascinant.