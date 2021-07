Obtenez votre programme sportif sur mesure grâce à une application

La longue période de confinement a été très difficile pour beaucoup d’entre nous. Si certaines personnes ont préféré passer leur temps à visiter les réseaux sociaux et les blogs culinaires, d’autres se sont beaucoup plus préoccupées de leur bien-être en s’inscrivant dans des programmes de fitness en ligne.

Faire une activité physique régulièrement reste le meilleur bienfait pour la santé et le bien-être. Elle permet de garder le corps sain et fort, mais améliore surtout la santé mentale en éliminant le stress, la dépression, la solitude et l’anxiété. Aujourd’hui avec les nouvelles technologies téléphoniques, le sport s’invite chez vous grâce à des applications telles que FitWin facilement téléchargeables et avec de nombreuses options gratuites.

Les applications de bien-être sont une excellente initiative afin de combattre certaines maladies telles que l’obésité ou le diabète. Version Android ou IPhone, ces applications proposent des exercices physiques quotidiens entièrement personnalisés en fonction de votre rythme et de votre disponibilité. A l’air libre ou à domicile dans votre, sélectionnez votre programme d’entraînement et le coach qui vous guidera tout au long de votre séance.

La marche : certaines applications mobiles intègrent un capteur de mouvements qui permet de détecter en direct votre activité physique. Ce capteur vous indiquera d’augmenter ou de diminuer votre cadence du mouvement des pas selon votre rythme. Cette activité sportive peut se faire dans la rue ou dans votre salon à l’aide d’un tapis roulant.

Fitness Body Full : ce programme permet de travailler tous les muscles de votre corps. L’application paramétrée d’avance, selon votre rythme et installée sur votre smartphone ou tv connectée, fonctionne comme un coach en face de vous, vous indiquant les différentes positions à faire et la cadence à respecter.

Musculation perte de poids et minceur : très prisée par les femmes, ce programme permet de perdre du poids très rapidement. Il vous suffit juste d’indiquer votre poids dans la partie indiquée et l’application définit une séance d’entraînement personnalisée pour 15 à 30 jours. Ce type de programme hybride mixte exercices cardio éliminant les graisses et renforce en même temps les muscles.

Musculation : l’application vous fournit toutes les clés pour développer vos muscles et gagner en force. Beaucoup plus appréciée par les hommes, la musculation en salle peut entraîner des déchirures si vous n’avez pas un programme personnalisé ou suivi par un coach professionnel. Par contre avec une application de musculation, vous commencerez par la maîtrise des exercices de base puis vous évoluerez en fonction du rythme et du plan de training indiqué par votre application.

Installer une application de sport avec suivi personnalisé est un moyen très simple et gratuit d’être en forme. A l’air libre ou dans votre salle, entraînez-vous selon votre rythme et partagez vos performances avec vos amis.