Alès, de Camille Claudel à Picasso au musée P.A.B

Avec le confinement, la culture s’est mise en pause…Pendant, ce temps d’inaction, les œuvre d’Art sont restées dans l’ombre des musées. « De Camille Claudel à Picasso », est surement le titre le plus énigmatique que j’ai pu trouver, en vain, je l’avoue !.

Veille de pandémie, j’étais au musée P.A.B à Alès…

Étrange souvenir, quand j’y pense, c’était un vendredi 6 mars, et déjà on pressentait cet arrêt total des déplacements, dans un train vidé de ses occupants, pour un trajet court entre Nîmes et Alès. Le musée Pierre André Benoit, était lui aussi, à travers son personnel, dans une attente de ce Covid-19, qui mettrait une partie du monde à l’arrêt.

Aujourd’hui, c’est sûr, le lieu est ouvert, et il attend le retour de ses visiteurs du lieu.

Question pratique les collections sont visible en permanence (sauf lundi) de 14 h à 17 h. Gratuit.

Visites guidées gratuites à 15 heures: 13 février, 12 mars, 9 avril et 14 mai. Atelier jeune public en cartalégraphie, et celluloïd à 14 heures (gratuit sur réservation) : 13 février, 20 février, 9 avril et 16 avril.

Contact au 04 66 86 98 69.

Huit semaines de fermeture, et une baisse de plus de 20% de fréquentation.

Carole HYZA, la Directrice des Musées d’Alès et de son agglomération explique « L’exposition Jean Arp prévue cet été est reportée, les oeuvres venant de Suisse et d’Allemagne ne seront pas acheminées. Cependant, je rappelle que la gratuité pour les visites de la grande collection, reste d’actualité. Nous avons installé un parcours et sécurisé le musée P.A.B, concernant les mesures d’hygiène vis à vis du Covid-19 ».

Il faut dire que la fréquentation du musée, est essentiellement organisée, autour de la venue des scolaires (70%, source Ville d’Alès). Le musée, attire un public féru d’art , passionné par la grande qualité de l’exposition et de cette collection qui tourne autour d’illustres artistes, en autre : Picasso, René Char, Alechinsky, Picabia, Camille Claudel, etc…

Se laisser surprendre, par les lieux, prendre son temps !.

Le musée est très bien climatisé, l’accueil est chaleureux…Parcourir les lieux sur les étages de cette maison du XXème siècle, c’est aussi découvrir des techniques autour de la gravure, mais aussi de la cartalégraphie. Avec 18 000 visiteurs annuel, la dernière exposition intitulée « Nouvelle fête manigancée par l’amitié » est en quelque sorte prolongée durant cette période de déconfinement.

C’est la Guide-Conférencière Laetitia Cousin qui apportera de nombreuses anecdotes, autour de ce collectionneur Pierre André Benoit, qui a marqué de son empreinte d’érudit, les monts Cévenols qui entourent les lieux du musée.

Pour de plus amples informations, concernant les mesures d’hygiène dans les lieux public, la mairie d’Alès a organisé une permanence d’appels, sur son site local vous trouverez toutes les informations sur les gestes barrières à respecter, lors de votre visite au sein du musée http://www.ales.fr

Eric Fontaine