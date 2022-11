Carambolla – Volume I – Sang noir

Sang noir est le premier volume de la nouvelle série Carambola, des éditions Soleil, paru en octobre 2022. Une bande dessinée captivante, de Barbara Baraldi et Emiliano Tanzillo, au dessin travaillé et somptueux, qui présente une quête fantastique, entre prophétie, cultes antiques, trahisons, souvenirs, magie…

Quelqu’un chante l’histoire d’un homme sans histoire, porté par la mer, une nuit de tempête. Nul ne sait son nom. Comme l’épave d’un naufrage, comme un coquillage fendu, ou encore un rêve brisé, un homme est sur le sol, inerte… Un petit être, une sorte de mollusque, le retrouve et s’approche de lui. Une vision terrible apparaît, des yeux rouges, des monuments qui s’écroulent, et tombent en miettes. Des corps s’effondrent annonçant ainsi la fin proche. L’homme se réveille, il ouvre les yeux et voit la curieuse créature qui lui sourit. Il se redresse et observe autour de lui. Il est comme dans un port à marée basse. Il monte les escaliers à côté et découvre une ville, entre habitations, étals et habitants. Il s’avance de plus en plus dans cette cité… Ailleurs, non loin de là, malgré tout, une jeune femme pense à quelqu’un, une personne qui lui manque…

Le récit est curieux, captivant, présentant un univers étrange. Il est découpé en plusieurs chapitres et d’extraits du livre de la gardienne. On suit un jeune homme muet, perdu, qui écoute une voix intérieure qui semble le guider. Il rencontre et vient en aide à Guei Rose, qui fait partie d’une milice et veut lancer une rébellion. Enfin, il y a la nièce du roi, qui tente de sauver un arbre sacré, que son oncle s’accapare de plus en plus, en dépit du peuple. Ainsi l’intrigue est plutôt classique, mais avec un univers étrange, des personnages qui sont encore à découvrir, pour savoir ce qui se trame réellement sur cette île qui va bientôt connaître le chaos. La magie et le mystère s’entremêlent, avec un brin de noirceur, pour cette bande dessinée plutôt captivante. L’intrigue est relancée à la fin, avec quelques révélations… Le dessin est somptueux et travaillé, le graphisme est très séduisant.

Sang noir est le premier volume de la nouvelle série captivante et belle Carambolla, des éditions Soleil. Un album fascinant, surprenant et curieux, qui présente un univers mystérieux, inquiétant, une île sur laquelle une prophétie semble débuter, annonçant une fin terrible…

Lien Amazon