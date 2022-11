Delpeyrat pour des tables de fêtes gourmandes

Alors que la période des fêtes de fin d’année approche à grands pas, nous avions envie de vous présenter quelques mets gourmands proposés par Delpeyrat. Au programme, diverses recettes de saumon fumé ou encore deux nouvelles gammes de foie gras à découvrir sans plus tarder.

Delpeyrat, la marque qui ravit tous les palais

Delpeyrat est une marque que l’on ne présente plus. Cela fait bien des années qu’elle participe à rendre nos repas de Noël festifs et gourmands, depuis 132 ans exactement. Rien que cela ! Il faut dire qu’elle propose deux mets essentiels que l’on aime déguster en période de fêtes à savoir le saumon fumé et le foie gras. Mais pas n’importe comment ! Ses exigences sont telles, qu’elle veille à ce que les produits soient de la plus haute qualité. Et pour ce faire, Delpeyrat prend soin de ses éleveurs et producteurs dans le but de protéger son territoire du Sud-Ouest. C’est grâce à tout cela qu’elle réussit à se renouveler autant que possible autour de nouvelles recettes, comme c’est le cas cette année avec des recettes encore plus élaborées, mais tout aussi gourmandes.

Le saumon fumé : 1ère star des fêtes

Le saumon fumé à une place de choix lors des fêtes de fin d’année. Pas étonnant donc que Delpeyrat ait eu envie d’agrandir sa gamme en proposant de nouvelles recettes que nous avons pu déguster en partie. Au programme, des pétales de saumon fumé nature, aneth citron et sésame pavot.

Et c’est la recette à l’aneth citron qui nous a le plus conquis. Elle est dé-li-cieuse et surprenante sur le coup. On ne s’attend pas à autant de saveur et pour autant le goût du saumon ressort bien. L’autre avantage des pétales, c’est qu’elles auront toute leur place sur des toasts pour l’apéritif, sur des blinis par exemple. Delpeyrat propose d’autres recettes de saumon, à savoir celle à la ficelle origine Norvège et origine Écosse. Impossible de dire celui que nous avons préféré, ils ont ce petit goût authentique qui confirme bien que Delpeyrat est à cheval sur la qualité de ses produits.

Le foie gras : 1ère star des fêtes ex æquo

Delreyrat est surtout connu pour son foie gras. Il faut dire qu’en GMS, la marque a très bonne réputation. Pas surprenant, puisqu’elle propose de bons produits, à coûts raisonnables. Le secret ? Sûrement le nouveau mode de cuisson proposé par la maison Delpeyrat, lent et unique sur les foies gras entiers en torchon. Et cela se ressent en bouche : rondeur, saveurs exaltées, etc.

Et pour 2022, la marque a souhaité proposer deux nouvelles recettes de foies gras histoire de continuer à surprendre ses clients. Il y a le « Jour de fêtes » assaisonné au sel de l’Ile de Ré, au poivre également et à l’Armagnac. Que dire si ce n’est qu’il est très bon, onctueux sans être trop gras. Il se mariera à merveille avec une confiture de figues, sur un délicieux pain toasté, gourmand à souhait. Il est proposé sous deux formats, en torchon ou en bocal de 180 grammes. Et bien sûr en bloc morceau avec lyre, dans un format 300 grammes pour les plus gourmands. La seconde recette est un peu plus subtile, il s’agit de la « 1980 Héritage ». Les assaisonnements sont effectués à la main. Delpeyrat a eu envie d’authenticité pour cette recette, de retrouver des saveurs d’antan. Il est proposé en torchon et bocal également.

Vous l’aurez compris, Delpeyrat aime surprendre ses clients autour de mets gourmands indispensables des fêtes de fin d’année. Saumon fumé, foie gras, mais aussi des confits, des plats cuisinés ou encore du magret et des aiguillettes. Rendez-vous sur le site officiel pour vous faire une idée de ce que vous allez déguster cette année pour Noël.