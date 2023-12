Un chant de Noël – Le conte parfait – Éditions Jungle

L’adaptation du célèbre roman de Charles Dickens, Un chant de Noël tombe à point nommé. On y raconte l’histoire d’un vieux grincheux, aigri, ayant oublié ce que sont la magie de Noël, et sa substance. Riche, certes, mais seul à mourir, il lui faudra l’intervention de quelques fantômes pour le ramener à la raison…

Un conte adapté, dont on a trop peu parlé, magiquement mis en lumière par Maxe l’Hermenier et Thomas Labourot.

Disponible aux Éditions Jungle, pour mieux saisir la beauté de ces fêtes.

Le décor :

La veille de Noël…

Alors que la ville profite de l’effervescence que donnent les fêtes, le vieux Scroodge dédaigne à peine accompagner la joie qui envahit les rues. À chaque pas, les badauds se lancent des « Joyeux Noël », et échangent de bons mots. À contrario, ce bon vieux Ebenezer, aussi riche qu’avare, semble insensible à chaque parole, et n’a qu’une réponse : « Sottise » …

D’un pas affirmé, il se dirige vers son office, dans laquelle son employé, totalement congelé, travaille dur sur les livres de compte. Ebernezer refuse d’allumer le chauffage, par économie. Il préfère laisser ce pauvre Bob dans le froid le plus total, alors qu’il neige dehors.

Mais voici qu’une « surprise » arrive dans l’office. C’est son neveu qui vient lui souhaiter les bons vœux. Malheureusement, et comme à son habitude, ce vieil avare n’a que faire de tous ses bla-blas, et sa cruauté le pousse même à menacer son employé de renvoi. La veille de Noël …

Pourtant, ce soir-là, lorsqu’il rentre dans son immense et lugubre demeure, remplie de vide, il semble perturbé. Tout d’abord, c’est le heurtoir en forme de lion, qui lui parle… Et puis, bien plus tard dans la nuit, c’est son défunt associé qui apparaît devant ses yeux dans son salon.

Il a un message à lui transmettre : Ebernezer Scroodge va peut-être avoir une chance de ne pas subir le même sort que son ex associé. Mais il sera hanté par trois spectres dans les trois prochains jours…

Le point sur la BD :

Un chant de Noël est LE one shot de saison en ce jour de Noël !! Il nous fallait bien compter sur l’enchanteur duo d’auteur pour adapter ce conte merveilleux publié aux Éditions Jungle. J’ai nommé, Maxe L’hermenier, dont l’habileté est de créer un scénario original, fluide, adapté aux plus jeunes, à partir d’un écrit plus complexe. Toujours avec toute la délicatesse, et la tendresse qu’on lui connaît.

Et, Thomas Labourot, cet illustrateur, dont les graphismes d’une finesse et d’une qualité subtile, nous envoûte à chaque instant de lecture.

Les chapitres se parent d’une illustration en « bleu de Sèvres », gracieusement entouré d’un bandeau végétal aux fleurs d’hiver. Tandis que le récit, portant sur la rédemption, la nostalgie, et l’avènement de sentiments, continue d’opérer son indémodable magie. L’esthétisme porté par les menottes de Labourot donne un côté ancien appréciable.

À la fin de la lecture, à la manière d’un colophon, on en apprend plus sur l’auteur original, et on s’amuse des jeux concoctés afin de prolonger le charme.

La conclusion :

Un conte intemporel, et merveilleusement humain, pour nous rappeler à la raison malgré les aléas de la vie. Comme une musique enchanteresse, ce Chant de Noël nous porte avec tous les meilleurs sentiments vers ces fêtes, en nous redonnant espoir et foi en l’être humain.

La lecture parfaite, à retrouver aux Éditions Jungle, pour embrasser, grâce à l’alchimie des deux auteurs, de parfaites fêtes de fin d’année en compagnie de notre bienveillance !!!! Joyeux Noël à tous !!!