La collection qui n’aime pas faire comme tout le monde chez Splash Éditions

Et un tout nouveau personnage, le Loup qui n’aimait pas les contes. Dur dur d’effacer les croyances ancrées contre les « grands méchants » loups ! Mais Syrius est tellement drôle et attachant qu’il va y parvenir coûte que coûte !!

Les deux récits sont à retrouver depuis le 2 juin 22 aux éditions Splash !

Texte écrit par Séverine de la Croix. C over et story-board par Pauline Roland. Encrage par Valeria Orlando.(L a collection qui n’aime pas faire comme tout le monde)

Eusebe a la tête pleine de rêves ! Assis sur le rebord de la fenêtre de la chambre, il guette les nuages avec sa longue-vue. Mais, soudain, tandis qu’Huguette monte la côte à vélo, avec sa fidèle acolyte perchée sur le siège arrière, celle-ci se détache. Tombe, et commence à dévaler la pente dangereusement. Ni une, ni deux, Eusebe bondit de la fenêtre, aux branches de l’arbre pour descendre rapidement. Puis, il sauve la tortue qui manque de se faire écraser par le tracteur qui arrive sur la route. Il s’en est fallu de peu ! Et Eusebe est largement remercié pour son sauvetage par Huguette.

À partir de ce moment, une idée germe dans son crâne poilu : jamais on a vu sur cette terre, un chat super-héros ! Alors, pourquoi pas lui ??? !!!

Le point

Un conte rigolo pour comprendre qu’on n’a pas besoin d’être un super quelque chose, pour que les gens vous aiment. Et vous apprécie comme vous êtes. Car personne ne sait à quel point, il est précieux aux yeux des autres !!!

Écrit par Séverine de la Croix. C over ,storyboard et encrage par Sandrine Goalec. Univers graphique par Pauline Roland.(L a collection qui n’aime pas faire comme tout le monde)

Sirius en a ras les quenottes ! Dans tous les contes qu’il trouve à lire, les loups ont toujours le mauvais rôle. Du coup, tous les gens qu’il rencontre ont peur de lui. Ou pire, ils lui veulent du mal. Il est temps que les choses changent !! Sirius a décidé de redorer le blason des loups, en essayant de montrer à tous combien il est gentil. Mais les villageois ne sont pas encore prêts à le percevoir autrement. Il entreprend alors un grand voyage, afin de trouver un endroit où les gens pourront l’apprécier à sa juste valeur.

Le point

Une histoire de loup, qui prouve que ce n’est pas parce qu’on vous a collé une étiquette de méchant, qu’il faut absolument que vous le soyez !! Les choses peuvent changer en y travaillant !!

La conclusion : De petits contes à lire à n’importe quel moment de la journée, pour rire, comprendre et découvrir aux Éditions Splash. Mais surtout, pour mieux se comprendre soi-même ! Idéal pour les jeunes enfants, qui vont immédiatement s’identifier aux personnages de chaque livre, grâce aux illustrations expressives qui entrecoupent le récit.

On apprécie tout particulièrement la collection qui n’aime pas faire comme tout le monde. Pour son côté ludique mais amusant. Pour les expressions rigolotes et uniques. Et les textes simples sans répétition, plein d’amour et de tendresse pour nos plus petits !

Craquez, vous aussi pour ces deux nouvelles histoires: Eusebe le chat qui rêvait de devenir un super-héros. Et, le loup qui n’aimait pas les contes. Elles accompagnent les tout petits et les aident à grandir en toute sérénité !