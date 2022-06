Mon roman d’enquêtes Lumni – Deux nouveaux titres

Panique au labo ! et Frayeurs sous terre sont deux nouveaux titres, de la collection Mon roman d’enquêtes Lumni, parus en mai 2022, aux éditions Gründ. Des romans pédagogiques, pour les enfants de 6-9 ans et 9-11 ans, en partenariat avec Lumni, pour apprendre, tout en s’amusant.

Noah, les bras chargés de paquets, presse sa cousine Lana. Ils doivent arriver à l’heure à la fête, s’ils veulent en profiter. Dans la cour de l’école, l’horloge à aiguille leur rappelle leur retard. Les enfants paniquent et Lana explique à son cousin qu’il aurait dû choisir ses patates un peu plus vite. Noah réplique aussitôt, car la jeune fille a pris des câbles pour son robot…

Le professeur demande une dernière fois si tout le monde a son casque et sa lampe, avant que le groupe ne pénètre dans la grotte. Alex trouve qu’il fait soudain froid et très noir. Il aimerait bien faire demi-tour, mais le garçon a peur de se faire passer pour un dégonflé. Katia, sa correspondante de Londres, lui demande s’il est effrayé. Tentant de paraître sûr de lui, Alex riposte…

Deux nouveaux romans, pour les élèves des 2ème et 3ème cycles d’apprentissage, à l’école primaire, proposent de nouvelles aventures à suivre et à vivre. Des enquêtes riches en péripéties, qui suivent le principe des livres « dont vous êtes les héros ». Les jeunes lecteurs doivent aider les héros à avancer dans l’aventure, en résolvant des énigmes, adaptées à leur programme scolaire. Ainsi, les enfants s’amusent, vivent une belle aventure, tout en révisant les programmes et les acquis. Les livres sont complets, plaisants à découvrir, adaptés, illustrés. A la fin des ouvrages, il y a un récapitulatif, avec les notions abordées, accompagnés de QR codes, pour les rediriger vers le site Lumni, afin d’aller plus loin dans les découvertes et savoirs.

Les éditions Gründ présentent deux nouveaux romans d’enquêtes, de la collection Mon roman d’enquêtes Lumni. Deux livres adaptés aux enfants, ainsi qu’à leur programme scolaire, pour réviser de manière ludique et attrayante, mathématiques, logique, sciences, français…

