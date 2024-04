Eusèbe le chat et Les Férociraptors : deux nouvelles aventures jeunesse chez Splash Éditions

Partagez





Ce coquin d’Eusèbe le chat rêve de devenir un Viking, afin de retrouver son garde-manger ! Tandis que les Férociraptors rêvent d’enfin être considérés comme des carnivores dangereux !!!

Deux titres jeunesse composant deux séries différentes, pour les amoureux/ses de belles lectures et les amateurs du rire !!!

À retrouver chez Splash Éditions depuis le mois de mars 24. (6-12)

Le décor D’Eusèbe, le chat – Les Férociraptors :

Pour Eusèbe, le chat, ce qu’il y a de plus important dans la vie, c’est manger !!! Aussi, il ne manque pas une occasion de se faufiler pour voler quelques sandwiches et autres mets délicieux à son petit propriétaire Théo. Et Eusèbe est encore plus malicieux ! En observant le chien du voisin, déterrer ses os, il a une idée de génie : se concocter un garde-manger digne de ce nom. Aussi, pour ce faire, il enterre tout ce qu’il vole dans le champ d’à côté. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, le merveilleux « pré/garde-manger » est occupé par un énorme bestiau à cornes !!!! Comment va-t-il faire pour récupérer tous ses délicieux casse-croûtes ??? …. Heureusement, il a vu Théo présenter son exposé sur les Vikings en classe, et ça lui donne une incroyable idée !!!!! ….

À une époque ancienne, la Terre était peuplée de dinosaures tout aussi gigantesques et effrayants les uns que les autres. Pourtant, Prune, Myrtille et Cassis n’ont pas hérité de gènes très convaincants pour être féroces !!! Ce qui les dérange énormément ! Car, déjà, on ne parle que du grand T-Rex dans les livres, et pas des petits carnivores comme elles trois !!! Ce serait vraiment cool, si ces trois chipies de dinosaures devenaient de vrais prédateurs respectés dans cette ère !!! Aussi, elles se trouvent un nom plus convaincant : Les Férociraptors, et elles auront également une mission : voler l’œuf d’un immense dinosaure afin d’être considérées comme costauds…

Le point sur les BD :

On le connaît bien cet Eusèbe, qui a toujours des idées farfelues. Entre le fait qu’il n’aime pas les poils, qu’il veut devenir un super-héros, ou un tigre. Mais aussi, qu’il rêve de rencontrer une licorne, les petits lecteurs prennent goût à lire chacune de ses aventures.

Aujourd’hui, Séverine de la croix, décide qu’Eusèbe le chat veut devenir un Viking !!! Un récit toujours plein de péripéties, et de quiproquos qui fera rire les plus petits. Tandis que Julien Flamand s’amuse avec des couleurs vives, et acte chaque page avec une illustration de ce chat bleu à la bouille tellement diabolique et mignonne !!!

En parallèle, les deux auteurs proposent, toujours aux Éditions Splash, le tout premier tome d’une nouvelle série : Les Férociraptors !

Pour les amateurs d’aventures du crétacé. Et de confiance en soi. Cette petite dinosaure violette et ses trois copines sont aussi gauches que le coyote qui chasse Bip-Bip l’autruche !! Toujours avec des couleurs très positives, et de petites morales finales pour amuser et rassurer les enfants. À travers différentes « séquences », on suit les essais multiples de vols d’œuf de dinosaures !!!

La conclusion :

Un duo d’auteurs dont l’association provoque fun, rire, pédagogie !!! Les différentes mises en scène de cet Eusèbe le chat, sont toujours aussi imaginatives. Et la nouvelle série prend un côté scientifique, avec la découverte de ces trois dinosaures bien déterminés à montrer que même si on est petites, on peut abattre des montagnes !!! Les Férociraptors, c’est un mix de Jurassik Park et Bip-bip et coyote, pour les petits !

Deux séries à continuer ou à découvrir aux Éditions Splash, pour pouvoir voir cette lueur de bonheur dans les yeux de nos enfants !!!