Le Livre à Metz 2024 approche à grand pas

“Gare aux apparences” ou comment lire entre les lignes , c’est l’idée directrice de la 37ème édition du festival « Le Livre à Metz – Littérature & Journalisme » qui aura lieu du 19 au 21 Avril, Place de la République. Plus de 180 auteurs et journalistes sont attendus pour un long week- end de débats et d’échanges. À l’approche de l’évènement, Kasia Caron, responsable de la programmation, nous relate ce qui fait la particularité de cette manifestation littéraire.

Le Festival à Metz 2024 a pour fil conducteur le thème “Gare aux apparences” . Pourquoi ce choix et comment s’est construite cette thématique ?

“Nous travaillons avec une ligne éditoriale continue qui est Littérature & Journalisme, car nous tenons à accorder autant d’importance à la fiction qu’à la littérature du réel et la production journalistique. Afin de se diversifier d’une édition à l’autre, nous optons pour une thématique qui varie chaque année. Pour 2024, nous avons choisi Gare aux apparences car nous souhaitons mettre en avant la façon dont la littérature permet de servir le réel, la manière dont les mots permettent de se libérer ou au contraire de nous manipuler ou de véhiculer de fausses informations. C’est pourquoi nous allons vous proposer des rencontres autour des secrets de famille, des non-dits dans le couple, du complotisme, des fake-news, et bien d’autres sujets encore.”

Un mot sur les invités d’honneur ?

Nos invités d’honneur pour cette année sont l’écrivain et journaliste Eric Fottorino pour la programmation générale, les illustrateurs Frank Pé pour la bande dessinée et Frédéric Pillot pour la littérature jeunesse. Vous aurez l’occasion de les retrouver pour les trois jours du festival dans le cadre de plusieurs de nos rencontres, expositions ou sous le chapiteau Grande Librairie pour dédicacer !

En plus des nombreux exposants place de la République, nous retrouverons ces deux stands : Livre suspendu et Livre et solidarités , pouvez-vous nous en dire plus ?

“L’opération Livre suspendu est lancée par le Crédit Mutuel qui parraine et soutient le festival depuis de nombreuses années. Elle vise à inviter les festivaliers à donner un livre de leur choix -acheté sur le festival ou provenant de leur bibliothèque personnelle- et d’en faire don, en ayant au préalable pris le temps d’écrire un petit mot à l’intérieur à destination de son futur propriétaire. Les livres seront offerts à l’association Caritas.

Livres et solidarité est quant à elle une opération organisée par le Secours Populaire 57 qui proposera sur son stand des livres d’occasion. Les recettes de ces ventes seront destinées au financement d’un prochain projet solidaire.”

Dans moins d’une semaine se tiendra la première journée du festival, comment se passent les derniers préparatifs ?

“Les derniers préparatifs sont consacrés à finaliser les derniers éléments logistiques et techniques, tels que la réservation des hôtels, billets de train de nos invités, rédiger leurs feuilles de route pour le festival ou encore peaufiner les derniers détails techniques des salles où se déroulent les rencontres ! Le programme est minutieusement étudié et chaque rencontre, atelier ou restitution nécessite en réalité beaucoup de gestion de petits détails dont on ne se rend pas forcément compte en tant que visiteur. “

Pour les festivaliers, retrouvez toute la programmation ici