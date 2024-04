Le Livre à Metz Littérature & Journalisme 2024 : “Gare aux apparences”

La capitale Lorraine accueillera du 19 au 21 avril 2024, la 37e édition du festival Le Livre à Metz -Littérature et Journalisme. Avec 180 auteurs romanciers, journalistes, auteurs de bande dessinée et illustrateurs pour la jeunesse, cette rencontre promet un long week- end de débats et d’échanges.

La thématique “Gare aux apparences” s’articule autour du langage et de la vérité que nous questionnerons à travers le prisme de la littérature et du journalisme. Une programmation qui invite à discerner la duplicité et l’ambivalence des discours, à comprendre l’art de manipuler les mots et le langage. Dans le flot d’information que nous absorbons chaque jour, comment tenter de décrypter le vrai du faux ?