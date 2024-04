Prix littéraire Frontières 2024: « L’enfant dans le taxi » de Sylvain Prudhomme

Sylvain Prudhomme avec son roman « L’enfant dans le taxi » devient le lauréat de la quatrième édition du prix littéraire Frontières organisé par l’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région Le prix sera remis le 20 Avril lors de l’édition 2024 du Festival « Le Livre à Metz – Littérature et Journalisme ».

Organisé par l’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région, aux côtés de deux laboratoires de recherche en sciences de l’information et de la communication et en géographie (le CREM et le LOTERR) et les Bibliothèques Universitaires de Lorraine ce prix récompense en 2024 le meilleur roman de l’année 2023 abordant la thématique des frontières au sein d’une sélection de 10 ouvrages.

Le paradigme frontalier permet d’aborder une grande diversité de sujets avec des enjeux forts, selon les perspectives choisies : la géopolitique, les expériences de traversée et d’immigration. L’actualité est marquée de manière récurrente par cette thématique (Union européenne et Brexit, crise des migrants, frontière Etats-Unis Mexique, épidémies comme celle du COVID-19 et actuellement les guerres en Ukraine et en Israel, etc.) et ne cesse d’interroger l’écrivain, le chercheur et le citoyen.

“De par la singularité géographique de notre territoire, « pays des trois frontières » (Allemagne, Belgique, Luxembourg) et le projet universitaire commun mené dans le cadre de l’Université de la Grande Région autour des Border Studies, la création de ce prix a pour objectif de rendre visible les marges, les interstices entre la recherche scientifique et la création artistique. L’enjeu est de valoriser la littérature contemporaine européenne et mondiale dans cette quête d’exploration des limites, des interfaces et des territoires de la narration qui oblige à repenser, en termes d’échelles et d’espaces, l’altérité et la vie en société. En tant que chercheuse et directrice littéraire d’une résidence d’auteurs, il me semble essentiel d’offrir et de transmettre aux publics par le biais de cette Initiative, une vision plurielle de la spatialité et des espaces transfrontaliers.” Carole Bisenius-Penin, Présidente du Jury.

L’enfant dans le taxi

Au-delà de l’enquête documentaire portant sur l’histoire franco-allemande et de la question du sort des enfants de la guerre restés de l’autre côté de la frontière, le jury a salué l’extrême délicatesse de cette histoire tissée de silences, de secrets de famille imbriquant liens du sang et liens conjugaux, grâce à cette quête incessante de l’indicible. La prose subtile de Sylvain Prudhomme, parfois à la lisière des genres (poème en prose) met en exergue, avec douceur et bienveillance, la vulnérabilité des êtres à la marge. Une façon originale d’aborder également l’enjeu mémoriel de la frontière qui explore les rapports entre mémoire et frontière politique, dans ses relations à l’autre à travers conflits, abandons, potentielles réconciliations.

D’une ligne à l’autre, une ultime interrogation sur le métier d’auteur : « J’ai songé au métier d’écrire. J’ai pensé que, comme M., je faisais partie des êtres qui avaient un problème avec le monde, n’arrivaient pas à s’en contenter tel quel, devraient pour se le rendre habitable le triturer, le rêver autre ». Sylvain Prudhomme, extrait de L’Enfant dans le taxi.

« Je crois qu’on écrit pour mieux comprendre, revivre, « réhabiter » des sentiments qui nous ont bouleversés. On ne se contente pas de transcrire, on cherche à approfondir sa connaissance de l’humain. La littérature tient de la réalité augmentée. On cherche des formes ultracontemporaines, ultra-technologiques de cette dernière, mais tout est déjà dans l’écriture, qui permet de réécouter, de prendre le temps, avec une loupe, de réexaminer les choses. » Sylvain Prudhomme.

