Mekka Nikki – Éditions Les humanoïdes Associés

Mekka Nikki ! Un premier tome d’une saga scifi singulière, nous entraînant dans une aventure stylisée.

À retrouver le 3 avril 24 chez Les Humanoïdes Associés. Série en 4 tomes. (+12)

Il y a mille ans, une guerre opposant deux camps a ravagé la planète. Dans la forêt qui jouxte le village, il reste pas mal de carcasses de navettes, cimetière et presque seul témoin d’un passé révolu. Car, depuis, la forêt est hantée par de terribles monstres empêchant les habitants de sortir.Et, une mystérieuse maladie paralyse chaque jour chacun des habitants.

Nikki, une jeune fille vivant dans une communauté, décide de trouver le remède à cette étrange maladie.

Le décor :

Jadis…

Des vaisseaux envahissent le ciel, alors que les habitants de la planète observent médusés. Soudain, une énorme explosion retentit, et une pluie battante se met à tomber sur les civils. Puis, des guerriers armés débarquent d’un des vaisseaux et tirent sur tout ce qui bouge.

Les habitants s’effondrent, tandis qu’un immense vaisseau abat une à une, les navettes de combats, qui s’écrasent…

Maintenant…

La jeune Nikki s’égare quelquefois autour de la maison, afin de cueillir certains éléments pour construire ses multiples robots. Ou, à l’occasion, trouver un peu de carburant. Près de la forêt, un cimetière de carcasses s’étale à perte de vue.

Mais, ce jour-là, à défaut de découvrir un trésor, elle découvre une puce électronique d’une drôle de forme. Pas le temps de réfléchir, derrière elle, une bête effrayante tente de l’attraper.

Elle court vers son village, houspillée par maman, inquiète, retrouvant sa petite sœur et son atelier. Là, elle insère la puce dans son compagnon : Perko, un petit robot qui se met à parler, et à fonctionner grâce à de la soupe !!!

Mais, bientôt, un nouvel habitant se retrouve paralysé et inerte … La maladie a encore frappé et Nikki n’en peut plus d’attendre. Demain, comme son père, disparu il y a dix ans, elle quittera le village à la recherche d’un remède.

Le point sur la BD :

C’est en 2015, que, sans savoir à quoi il va se confronter, Félix Laurent demande à sa pote Exaheva, de lui pondre un scénario. Mais très vite, il développe une « Mekka Nikki – phagie », que la scénariste doit contenter régulièrement. Résultat : une saga de 4 tomes née de l’imagination d’Exa !!! Sans que Félix ne se doute qu’il devrait tout ou tard bosser comme un forcené pour la créer sous ses crayons !!!!!

Comment je sais tout ça ??

Simple. À la fin de la lecture, deux pages sont dédiées à la genèse de ce projet scifi, aux personnages et à l’esthétique stylisée. Entre manga et art moderne rappelant Brüno, ou même Keith Haring !!! L’univers, complètement noir et blanc, se décline en chapitres, pour se clôturer sur 224 pages de récit initiatique. D’aventures pétillantes et de monde qui s’agrandît, au fur et à mesure de la rencontre avec les différents personnages. Le récit est tentaculaire à souhait dans ce premier opus aux Éditions Les Humanoïdes Associés, et le lecteur n’attend qu’à être rassasié et contenté de tous ces « chemins » que l’histoire peut ou va prendre.

La conclusion :

Un premier tome de Mekka Nikki, qui se lit rapidement malgré le pavé, tant l’action et le début d’aventure et « full » d’informations et de complexité. On aime l’ambiance : stylisée, particulière et vraiment originale. Cette jeune mécanicienne, ses robots, le mystère de son village et de cette maladie paralysante. L’ambiance fun, donnée par ses créateurs !

Et on n’est pas les seuls puisque les studios Dada et Squarefish développent actuellement une série animée !!!

Un bon début de saga, pour une série prévue en quatre tomes, déjà pliés, dont on verra le bout du nez rapidement, je pense !!! À suivre chez Les Humanoïdes Associés …