Comment aider la Palestine ?

C’est une situation complexe et le mieux que l’on puisse faire, c’est d’agir à notre échelle mais de ne pas rester passif. Il nous faut faire des actions, des plus petites aux plus grandes selon nos possibilités, c’est le commencement de la solidarité. Certaines actions prennent littéralement 1 minute à faire et nous permettent de reprendre un minimum de pouvoir sur une situation complexe et massive. Changer le monde, cela commence quelque part : des petites actions faites par des millions de personnes ont finalement une répercussion massive, ne sous-estimez pas la valeur du nombre. Merci d’avance pour le peuple palestinien et toutes les victimes civiles de cette situation des deux côtés.

Faire un clic par jour sur le site arab.org afin de faire un don à diverses organisations venant en aide au peuple Palestinien : ici (Pour comprendre comment en un seul clic chaque jour nous permet d’aider à donner de l’argent vous pouvez voir les différentes explications ici.)

Signer la pétition d’Amnesty International pour un cessez-le-feu immédiat : ici

Signer la pétition de l’Association France Palestine Solidarité : ici

Faire un don aux organismes venant en aide basé directement en Palestine : Voir ici la liste

Envoyez un email à vos députés et sénateurs de votre département via l’Association France Palestine : ici (C’est très rapide et cela vous demande simplement vos coordonnées et votre autorisation pour envoyer cet email automatiquement à vos député-es et sénateurs-trices (automatiquement trouvé par le site)

Si vous pouvez, participez aux manifestations et protestations qui ont lieu près de chez vous en solidarité avec la Palestine

Boycotte de produits liés à l’occupation du territoire Palestinien par Israël : Jaffa, Mehadrin, EDOMet Hadiklaim, Soda Stream, Avaha, Teva, HP, Caterpillar, Eden Springs (Pour plus d’informations cela se passe ici)

Continuer d’en parler autour de soi et se renseigner sur la situation, partager sur nos réseaux sociaux

Acheter des produits vendus par des Palestiniens

Dans ce type de situation, nous devons faire appel simplement à notre humanité et à notre bon sens : les victimes sont en général la partie civile. Aidons-là comme nous pouvons.