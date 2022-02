De l’ombre à la lumière du nord, retour sur le sacre du RC Lens

Les éditions Jets d’Encre implantées en région parisienne sont réputées pour publier un catalogue éclectique très varié. Par exemple, on y trouve des autobiographies, des ouvrages portant sur l’entreprise et le management, des essais et même des nouvelles… L’aventure proposée par Stéphane Bigeard est une fusion entre plusieurs genres littéraires, qui donne lieu à un roman atypique. Tout d’abord, il s’agit du premier roman de l’auteur Stéphane Bigeard qui comme son héros principal est spécialisé dans le management. Son travail ? Optimiser au maximum les valeurs et les atouts de chacun pour atteindre l’excellence. C’est exactement le projet d’Axel, le narrateur du livre « De l’ombre à la lumière du Nord ». Gérard Martel est le préfacier de cet ouvrage certes long, mais à la chronologie parfaitement documentée. Plutôt que des chapitres chiffrés, le lecteur découvre des scènes et des évènements correspondant à une date précise. Ainsi, cela lui permet de s’orienter et surtout de se rendre compte de la distance parcourue par l’équipe des nordistes, finement mise en lumière.

Ce récit fictif inspiré de faits réels suit le chemin brillant d’une équipe originaire du Nord, en route vers la victoire de la coupe de France. Les générations des supporters ayant vécu dans les années 90 et 2000 aborderont avec nostalgie ce texte fort en descriptions crédibles. L’auteur a réussi à instaurer une atmosphère totalement rattachée à cette époque qui semble à ce jour si lointaine.

Le roman « De l’ombre à la lumière du Nord » a été écrit par un coach qui maîtrise parfaitement son sujet. C’est pourquoi sa connaissance du monde de l’entreprise s’applique aussi au football. Ce consultant en management a pour mission de révéler les forces de chacun, pour les aider à donner le meilleur d’eux-mêmes. Pour cela, une stratégie est mise au point. Un ouvrage qui flirte avec le développement personnel, et qui a l’immense qualité de ne jamais présenter l’action de manière ennuyeuse ou avec un langage hors de portée.

Une histoire vraie

Cette histoire crédible et unique est un bon moyen de transmettre des souvenirs et surtout les sentiments vifs, qui sont aussi importants que les évènements qui sont relatés dans ce livre. En effet, le texte qui suit la montée en flèche de l’équipe coachée par Axel est riche en émotions fortes. Un secteur qui suscite autant de passions et de controverses comme le foot est un excellent sujet pour déployer les stratégies de développement personnel. Loin d’être une fable surfaite où tous les joueurs et les spécialistes gravitant autour d’eux seraient présentés à la manière des héros mythiques, ce roman soulève les enjeux d’une réalité imparfaite. C’est cet angle, cette approche si humaine d’une discipline sportive qui fera la différence auprès de tous types de lecteurs, mais surtout les adeptes.

Outre l’aspect divertissant grâce aux matches sous tension, ce décryptage précis attaque des problématiques auxquelles le commun des mortels ne pense pas. Par exemple, l’importance cruciale du comportement humain et la psychologie dans le sport à haut niveau. Malgré la triste réputation des « hooligans » qui dévalorisent et ternissent l’image du foot, il est bon de rappeler qu’une minorité bruyante ne définit pas la majorité.

Un roman qui traite plus que du football

Ce livre paru en juillet 2021 est un roman à lire en toute saison et convient à tout âge. Même les lecteurs indifférents au monde du foot pourront se prendre au jeu et finiront par supporter cette équipe des Charbons Ardents. Cette belle leçon de management pourra être sollicitée par les professionnels en entreprise, qui souhaitent révéler des techniques efficaces et bienveillances, qui mèneront des équipes a priori « ordinaires » à vivre une aventure inoubliable.

En réalité, la valeur du livre dépasse son contenu, si on analyse suffisamment le contexte. Dans de nombreuses interviews données aux médias à la suite de la publication de son livre « De l’ombre à la lumière du Nord », l’auteur-consultant justifie une expérience de plus de trente ans. Le conseiller particulier de Daniel Leclercq et Gervais Martel a assisté à de multiples entraînements. C’est son observation qui a sans doute permis la réussite d’équipes jusqu’alors supervisées à l’ancienne, souvent avec dureté et moins d’humanité. La frontière entre Stéphane Bigeard et Axel Coban se dissipe, tout comme la différence entre le « Druide » et le « Menhir ». La disparition de Daniel Leclercq a été comme une révélation.

Le roman rédigé pendant la période de confinement en 2020 dévoile des personnages fictifs, cachés derrière des noms légèrement modifiés… Comme le Tony Vairelles, dissimulé sous un Tiago Vausselle.

Cet ouvrage fort en ondes positives raconte les aléas d’une saison légendaire avec son lot d’échecs, mais surtout sa collection de victoires et réussites. Un livre à la portée de tous, intergénérationnel et original, qui se démarque considérablement de nombreux récits sportifs souvent embellis et trafiqués.

Acheter le livre

De l’ombre à la lumière du nord – Stéphane Bigeard – Editeur : Jets d’encre – Date de parution : 01/07/2021 EAN : 978-2355234729 – ISBN : 2355234728 – Nombre de pages : 384 – 25,90€

Site de l’auteur : https://www.stephane-bigeard.com/