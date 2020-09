Donjon Antipodes +10000 – Rubéus Khan

Voici une nouvelle aventure du Donjon, bien loin des précédents tomes, avec Antipodes +10000 – Rubéus Khan. Une bande dessinée de Joann Sfar, Lewis Trondheim et Vince, parue aux éditions Delcourt, en septembre 2020.

Robert est veilleur de nuit, mais ce n’est pas son seul travail, car tout le monde cumule deux ou trois jobs pour tenter de s’en sortir. Tout cela est à cause des robots qui sont plus efficaces… Du coup, il se retrouve à garder une usine de robots. Il aimerait bien y mettre le feu, mais il s’agit de l’usine de son oncle, et pour lui la famille c’est sacré ! Pour savoir qui va faire le premier tour de garde, Robert et l’un de ses collègues font un bras de fer. Robert finit par l’emporter ! Alors que son collègue s’apprête à partir faire son tour, un bras mécanique vient pulvériser le mur. Un robot mené par un chien leur présente deux solutions, soit ils se tirent, soit ils se font tuer. Un deuxième malfrat, sur le robot, est armé d’un lance-flamme et doit détruire le labo. Alors que les deux collègues de Robert prennent la fuite, lui prend une grosse clé à molette pour se défendre.

Alors qu’il tente tout pour sauver l’usine de son oncle, pour lequel il travaille, et réussi à s’en tirer, mieux que les deux malfrats. Dans la soirée, il retrouve son oncle pour lui expliquer ce qui s’est passé, mais les choses tournent mal et il est injustement accusé de sabotage. En prison, il va tout faire pour avoir des nouvelles de son fils, mais lorsqu’il a l’opportunité de pouvoir s’évader, il fonce, pour sauver son fils et faire la lumière sur son innocence. La bande dessinée se lit facilement, offrant un récit bien ficelé et une suite pour la dynastie des Vaucanson. Ici, l’oncle de Robert est le grand industriel, dirigeant l’entreprise Vaucanson. Mais comme une résonance avec l’histoire de la famille, qui est très chère à Robert, il choisit le nom de Khan, de son aïeul. Le récit est rythmé par des rappels, des rencontres, de la baston et cette enquête, pour discréditer Robert. Le dessin est dynamique, avec un trait fin et fluide, offrant un univers également coloré.

Donjon Antipodes se poursuit avec ce nouveau tome +10000 – Rubéus Khan, paru aux éditions Delcourt. Un nouvel album qui présente Robert, de la famille Vaucanson, qui est accusé à tort, de sabotage, et va tout entreprendre pour faire la lumière sur les agissements de son oncle et retrouver son fils.