Bio-inspirés ! Le monde du vivant nous donne des idées

Bio-inspirés ! est un album jeunesse, des éditions Nathan, qui accompagne la nouvelle exposition permanente de la Cité des sciences et de l’industrie. Un livre documentaire, paru en septembre 2020, qui explique aux jeunes lecteurs tous les principes du biomimétisme.

Après la présentation du sommaire, qui semble très complète, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir notre planète la Terre, qui forme un vaste ensemble, un grand écosystème. Une planète avec un bel équilibre, où la vie est apparue, il y a 3,8 milliards d’années. Même si la Terre a beaucoup changé, elle n’a pas disparu et abrite toujours la vie. Malheureusement, depuis deux siècles, des déséquilibres sont apparus, car l’être humain a puisé dans les réserves d’énergies fossiles, polluant l’air en les brûlant et réchauffant l’atmosphère. Mais plus encore, les êtres humains ont utilisé des produits toxiques, pour produire leur alimentation, polluant ainsi la terre et les océans. Il n’existe aucun remède miracle, pour revenir en arrière, mais on apprend maintenant à observer la nature et les êtres vivants, pour s’en inspirer et ainsi innover et inventer.

Cette démarche scientifique s’appelle le biomimétisme, et les jeunes lecteurs, à travers cet album documentaire, vont pouvoir découvrir quelques exemples d’inventions inspirées de l’observation de la nature. La présentation est captivante, présentant les subtilités de la nature, puis, au fur et à mesure des pages, les réels exemples d’inventions inspirées de l’observation d’animaux. Les explications sont détaillées et adaptées aux jeunes lecteurs qui sont aussi immergés au cœur de ses inventions, grâce au dessin captivant. De grandes illustrations colorées plongent les enfants dans ces inventions bio-inspirées, qui font parfois partie de leur quotidien. Le livre se révèle curieux et intéressant, enrichissant et inspirant, proposant aussi de faire une pause pour observer la nature et ses merveilles, afin de s’en inspirer et de la respecter, à travers le biomimétisme.

Bio-inspirés ! le monde du vivant donne des idées est un livre documentaire, des éditions Nathan, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir le biomimétisme, d’observer la nature pour imagier des objets du quotidien. Des solutions pour aider à mieux respecter la Terre, plus durables et écoresponsables.