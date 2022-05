“Dune et Eau” un SPA pour oublier ses soucis

Il existe un endroit où les soucis disparaissent dés que l’on en franchi la porte. C’est un endroit où le stress de la vie quotidienne est oublié, balayé. Cet endroit porte un nom qui à lui seul, déjà, évoque le calme et la détente. Ce lieu magique se nomme Dune et Eau à Labenne dans les Landes. Je vous propose de me suivre à la découverte de cet endroit où le temps prends une autre dimension.

Les pins, la forêt landaise, l’océan, ses plages de sable fin, j’arrive au SPA Dune et Eau. L’accueil est à la hauteur de ce que je savais de l’hospitalité landaise. Sourire, gentillesse et thé sont au rendez-vous, un vrai délice ! Ici tout est organisé pour que nous nous sentions tel un hôte de marque. Profitant du calme, on est juste bercé par le bruit de l’eau.

A mon arrivée je suis accueilli par Géraldine l’Assistante SPA Manager. Elle me fait visiter les lieux qui correspondent vraiment à ma première impression. L’espace est vraiment calme, reposant et tellement relaxant.

Géraldine est assistée dans son travail par cinq esthéticiennes, huit en été.

Les soins

Accompagné par une douce mélodie il est possible de pouvoir se ressourcer au cœur de cet espace qui respire la sérénité. Chacun peut trouver de quoi se détendre, se faire “pomponner”.

La gamme des épilations est complète. Mais ce sont surtout les soins proposés qui ont attiré mon attention. Nous retrouvons la gamme des massages “classiques”. Mais une touche exotique est également présente avec le massage africain (idéal pour dénouer muscles et courbatures). le massage chinois (plus zen, relaxant) massage dont Géraldine est une des spécialistes.

Nouveauté mise en place cette année, le massage pré-natal idéal pour les futures mamans.

La gamme des produits de soins est variée en fonction de ce que vous souhaitez. Les marques française et bios sont privilégiées comme Iyura, Omnisens, Bio Green SPA.

Le gommage, n’oublions pas le gommage un vrai moment de bien-être pour notre peau. Surtout que le Hamman nous tend les bras.

Après ma rencontre avec Géraldine, à mon tour de tester le massage relaxant. Ce sera Lea qui aura la lourde tache d’essayer de me détendre. Honnêtement avec le stress du travail et de la vie en général il y a du boulot .C’est le massage “La Balade” qui m’est proposé.

Il faut reconnaitre que la qualité du massage, le professionnalisme de Lea m’ont vraiment détendu. Je pense même avoir totalement déconnecté avec le monde à plusieurs reprises.

L’espace aquatique

Avant d’évoquer l’espace aquatique revenons sur la santé de notre peau. Avec son Hamamn et son Sauna il est possible de bien préparer son corps à recevoir les huiles de massage et profiter des biens faits de ce que Dame nature nous offre. Puis en sortant faire, comme moi, une petite pause dans l’espace détente en dégustant un bon thé bien hydratant.

Dune et Eau c’est aussi une piscine où il est possible de profiter de la quiétude du lieu, en jouant aux échecs dans l’eau par exemple ou en faisant une petite brasse.

Les sportifs y pratiqueront l’aqua gym ou autres activités mais ça …. ce n’est pas pour moi.

Au cours de ma carrière j’ai testé pas mal de centres de bien-être et je ferais figurer celui-ci parmi l’un des meilleurs et des plus agréable. Situé dans l’enceinte du camping Sylavamar de Labenne Océan, est ouvert à tous campeurs ou non.

Une adresse de vacances, de détente, qu’il serait bête de manquer.

Dune et eau: https://www.duneeteau.fr/

Camping Sylvamar: https://www.camping-sylvamar.com/fr/

Office de Tourisme Capbreton: https://www.capbreton-tourisme.com/