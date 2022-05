Elfes, tome 31, Ylanoon

Ylanoon est le trente-et-unième tome de la saga Elfes, des éditions Soleil, paru en avril 2022. Une bande dessinée de Jean-Luc Istin et Kyko Duarte, qui propose de plonger dans les Terres d’Arran, et bien plus encore le monde d’Aquilon, qui offre encore plus d’histoires…

L’immense raz-de-marée qui a dévasté les côtes des Terres d’Arran n’avait pas simplement rasé des villes côtières de la carte. Il avait soufflé une grande vague de mécontentement et de haine à l’égard des elfes, qui étaient rendus responsables de ce drame. Malgré tout ce que les elfes bleus avaient tenté pour venir en aide aux hommes les plus démunis, il était limpide et triste, à la fois, de constater que les tensions se révélaient, désormais, inévitables. La cité ancestrale qui avait abrité tant de générations d’elfes bleus, Elsémur, avait également été détruite lors d’un ultime affrontement, contre le fléau. Lanawyn avait rejoint les siens au sein des ruines d’Ennlya, qu’ils entreprennent de restaurer. C’était une tâche ardue et longue, qui exigeait toute l’énergie de ce qu’il restait de ce peuple. Lanawyn était en train de combattre, pour s’exercer, lorsque la jeune Ylanoon vint l’interrompre.

L’intrigue est réussie, pour ce nouvel album, qui propose une nouvelle histoire complète, une enquête pleine de mystère, autour d’étranges massacres. Alors que des elfes bleus reconstruisent Elsémur, des bucherons ne reviennent pas avec le bois, pour restaurer la cité. C’est à Lanawyn qu’est confiée la mission de retrouver ces charpentiers. Au cœur de la forêt d’Araska, ce sont quatre cadavres décapités, alignés et tenants leur tête entre leurs mains, que l’elfe et ses compagnons vont trouver. La bande dessinée est bien menée et rythmée, proposant une enquête captivante, dans un environnement hostile, avec des communautés sous tension. Entre légendes et faux-semblants, découverte d’un site incroyable et magie, la chute est surprenante et bien pensée, offrant là encore son lot d’effrois et de douleurs. Le dessin est toujours aussi travaillé et somptueux, offrant un bel album à découvrir.

Ylanoon est le trente-et-unième tome de la série Elfes, des éditions Soleil, qui invite à découvrir la suite, de cette aventure, dans un prochain album, et peut-être même série ! Une nouvelle histoire bien menée et captivante, qui plonge facilement les lecteurs dans ces Terres d’Arran, fantastique et passionnante.

La saga Elfes Des Terres d’Arran