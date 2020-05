Écrire une lettre à son soi du futur avec Futureme.org

Futureme.org vous donne la possibilité de vous écrire une lettre pour votre future vous, directement via le site, et de pouvoir choisir la date d’envoi de votre lettre sur votre adresse email! Cela peut être dans un an, deux ans voire dix ans ! Cela peut être un temps pour vous de mettre à plat vos rêves et vos ambitions futures. Vous pouvez également y ajouter vos réflexions du moment, afin d’analyser plus tard la manière dont vos pensées ont évoluées ( ou pas ! ).

Depuis 2002, la plateforme a envoyé plus de 10 millions de lettres ! Vous pouvez d’ailleurs lire les lettres d’autres personnes sur le site. ( Vous pouvez également décider de rendre publique ou non votre lettre. )

Quelques témoignages d’utilisateurs du site :

I have been using this website for about 7 years now. It’s crazy! It’s like a diary mixed with a time machine. It’s like being pen pals with your past self. Some entries are positive and some heartbreaking, but they all give me a glimpse of how I was feeling in the moment. And each letter has helped me reflect and see my growth. I love this website so much! -A

=> J’utilise ce site depuis maintenant 7 ans. C’est incroyable! C’est comme un journal mélangé à une machine à remonter le temps. C’est comme être ton propre correspondant. Certaines de mes lettres sont positives et d’autres déchirantes, mais elles me donnent toutes une idée de mes ressentis et émotions à ce moment T. Et chaque lettre m’a aidé à réfléchir et à observer mon évolution. J’aime tellement ce site!

« I’ve been using this since 2014, and every year on my birthday I get a letter from me a year ago :) Somehow these letters always have the perfect timing and find me when I’m upset to make me feel better. I like proving my past self wrong/right. » – Y.

=> J’utilise ce site depuis 2014, et chaque année, lors de mon anniversaire, je reçois une lettre de moi-même datant d’un an auparavant. Ces lettres arrivent toujours au bon moment et me redonnent le sourire lorsque je ne suis pas bien. J’aime prouver à mon moi du passé que j’ai eu raison ou non.