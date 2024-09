Et alors ? – Illustrer le harcèlement scolaire pour nos tout-petits

Autre coup de cœur aux Éditions Mijade, « Et alors ? » se démarque par sa thématique, le harcèlement scolaire que l’on aborde assez peu auprès des tout-petits. Grâce à l’univers enfantin du livre dont d’adorables animaux sont les acteurs, ils vont se rendre compte que les méchancetés et autres moqueries faites dans la cour de récréation sont graves, et qu’il ne faut pas hésiter à alerter !

« Et alors ? » – C’est décidé, j’arrête de me laisser faire !

Basile est un crocodile peu sympathique qui ennuie ses camarades au point de leur faire peur. Il passe ses journées à être méchant en leur faisant des réflexions désobligeantes sur leur physique : « Tu pues du bec ! », « T’es moche avec tes couettes », « Elles sont ridicules tes lunettes ». Théo, Yvette, Laura, Juliette… Tous ces joyeux animaux souffrent de la situation, paralysés par autant de méchanceté, jusqu’au jour où… une nouvelle élève arrive à l’école.

Il s’agit de Pauline, un joli petit tigre, qui se fait directement interpeller par Basile. Pauline décide de l’ignorer, jusqu’à ce que Basile se permette de lui dire des méchancetés. Elle le regarde alors dans les yeux, et lui répond : « Et alors ? ». Et cela dure plusieurs jours, au point que les élèves se sentent en sécurité depuis l’arrivée de leur nouvelle amie. Basile commence à se sentir seul, voyant que ses mots n’ont plus d’impact sur ses camarades. Lorsqu’il rentre à la maison, il se retrouve nez à nez avec son grand frère qui se permet de lui fait une réflexion… Basile fait-il tout cela par mimétisme ?

Notre avis sur le livre jeunesse « Et alors ? »

« Et alors ? » est un bonheur pour les yeux. Les enfants vont se régaler face à la mignonnerie des illustrations, et notamment la bouille adorable des animaux. Sans oublier les nombreux détails auxquels ils pourront s’identifier, dans la cour d’école ou dans les classes. Et si l’ambiance est relativement enfantine, ils n’auront aucun mal à comprendre l’impact douloureux que peut avoir le harcèlement scolaire sur les enfants. Ils seront donc touchés par les situations du début jusqu’à la fin.

L’histoire leur permettra de libérer la parole sur ce qu’ils ont peut-être déjà vécu ou observé à l’école. C’est la force de ce livre, réussir à proposer une histoire attrayante visuellement, au discours fort et pourtant subtil. Une façon douce de leur faire comprendre qu’il n’est pas normal de recevoir des réflexions dans la cour d’école et partout ailleurs. Quant au personnage de Pauline, elle est l’exemple même qu’il ne faut pas se laisser faire, et qu’il est important d’être qui l’on est !

« Et alors ? » est un livre jeunesse à retrouver aux Éditions Mijade.