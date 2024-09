Envie d’un livre qui donne aux enfants le goût de lire tout en leur faisant découvrir les grands mystères de la foi chrétienne ? “Mon premier évangile à lire comme un grand”, paru aux éditions Mame, est la solution idéale ! Ce livre, écrit par Raphaële Glaux et illustré par Sophie Rohrbach, est une invitation joyeuse et colorée à plonger dans l’histoire fascinante de Jésus, de l’Annonciation jusqu’à la Pentecôte.

Construit autour de 22 scènes clés, ce petit bijou permet aux jeunes lecteurs de suivre les grands moments de la vie de Jésus : sa naissance à Bethléem, son baptême dans le Jourdain, sa Passion, sa Résurrection, et même ses miracles les plus marquants, comme les Noces de Cana et la multiplication des pains. Chaque page est une aventure, riche en récits captivants et en émotions, qui donne envie de continuer à découvrir l’histoire de cet homme extraordinaire.

L’évangile dans un livre accessible aux enfants

Ce qui rend ce livre unique, c’est sa conception pensée spécialement pour les enfants qui commencent à lire en autonomie. Le texte, écrit dans une belle police manuscrite, est aéré et facile à suivre, aidé par de petits dessins qui ponctuent le récit. Ces illustrations ne sont pas seulement là pour embellir, mais aussi pour guider les enfants dans leur lecture, leur permettant de déchiffrer les mots tout en s’amusant.

Les illustrations colorées de Sophie Rohrbach apportent une touche de magie à chaque page, rendant les scènes vivantes et accessibles. Chaque dessin est une porte ouverte sur l’imaginaire, un chemin vers la compréhension des mystères de la foi.

En plus de son contenu riche et captivant, “Mon premier évangile à lire comme un grand” est un outil pédagogique précieux pour les parents et les éducateurs. Ce livre permet de susciter des discussions passionnantes avec les enfants sur les valeurs chrétiennes et les enseignements de Jésus. Chaque scène devient une occasion d’échange, de partage, et de réflexion en famille. Que ce soit à l’école, au catéchisme ou à la maison, ce livre est parfait pour accompagner les plus jeunes dans leur cheminement spirituel et leur donner les clés pour grandir dans la foi avec joie et curiosité.

“Mon premier évangile à lire comme un grand” est le compagnon idéal pour les premiers pas des enfants dans la lecture et la découverte de la foi chrétienne. Un cadeau parfait pour toutes les occasions, et surtout une belle manière d’allier plaisir de lire et apprentissage spirituel !

Bref, un livre à mettre entre toutes les petites mains pour des moments de lecture riches en découvertes et en émotions !

Commandez mon premier évangile à lire comme un grand