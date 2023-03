La Kube Originale : la box littéraire qui révolutionne la lecture

La Kube Originale est un concept innovant qui s’est imposé dans le paysage littéraire en offrant une expérience de lecture personnalisée et unique. Cette box littéraire mensuelle a su conquérir le cœur des lecteurs en les plongeant dans des univers variés et captivants. Mais qu’est-ce qui rend la Kube originale si spéciale ? Décryptage de cette box littéraire qui fait sensation.

Un concept sur-mesure pour les amoureux de la lecture

La Kube se démarque des autres box littéraires par son approche sur-mesure. En effet, elle offre à chaque abonné une sélection de livres adaptée à ses goûts et ses envies. Lors de l’inscription, le lecteur remplit un questionnaire détaillé pour définir son profil littéraire. Ce dernier est ensuite pris en compte par les libraires partenaires qui sélectionnent avec soin le livre qui correspondra le mieux à chaque individu.

Une diversité de genres littéraires

Les amateurs de littérature apprécient la Kube Box pour la diversité des genres proposés. Du roman policier au récit de science-fiction en passant par la littérature classique ou contemporaine, il y en a pour tous les goûts. Cette variété permet de découvrir de nouveaux auteurs, de sortir de sa zone de confort et d’explorer de nouveaux horizons littéraires.

Des surprises et des bonus pour une expérience enrichissante

En plus du livre personnalisé, la Kube Box contient également des surprises et des bonus qui viennent enrichir l’expérience de lecture. On peut y trouver des marque-pages originaux, des cartes postales illustrées, des goodies à l’effigie d’auteurs célèbres ou encore des interviews exclusives. Ces éléments permettent d’approfondir la découverte des œuvres et des auteurs, mais aussi de partager des moments de détente et de plaisir autour de la lecture.

Un engagement en faveur des librairies indépendantes

La Kube Box s’engage en faveur des librairies indépendantes en travaillant exclusivement avec elles pour la sélection et l’expédition des livres. Ainsi, elle contribue à soutenir les commerces de proximité et à préserver la diversité culturelle du paysage littéraire.

En résumé, la Kube Box est une box littéraire qui mise sur la personnalisation, la diversité et l’accompagnement pour offrir une expérience de lecture unique et immersive. Une véritable invitation à la découverte et à l’évasion pour les passionnés de littérature.

D’autres Kube à découvrir

Outre la Kube Box originale, plusieurs autres types de Kube sont proposées pour satisfaire les envies de lecture de chacun.

La Kube 7-11 ans est spécialement conçue pour les jeunes lecteurs, avec des ouvrages adaptés à leur âge et à leurs centres d’intérêt, pour les accompagner dans leur découverte du plaisir de la lecture. Elle contient 1 livre choisi par un libraire, un magazine et un livre surprise (ainsi qu’une carte pour écrire à son libraire) et un petit cadeau qui fait plaisir. le tout pour 16€/mois.

La Kube Majuscule offre une sélection de romans en grand format toujours choisi selon vos goûts littéraires, le tout avec une sélection de belles surprises pour prolonger l’expérience (thé, marque-page, papeterie, …) comme sa petite soeur la Kube originale (24€/mois).

Enfin, la Kube Nouveaux Horizons permet d’explorer des univers littéraires originaux et méconnus, en proposant des ouvrages d’auteurs étrangers ou de littérature de l’imaginaire. Ainsi, quel que soit le profil du lecteur, il existe une Kube adaptée à ses préférences, pour vivre une expérience littéraire personnalisée et enrichissante.

Ma Kube Box personnalisée

Dans ma Kube originale, j’ai eu le plaisir de découvrir le livre “Miséricorde” de Jussi Adler Olsen (en format poche), un thriller captivant qui m’a immédiatement happé. J’ai également pu savourer les premières pages du livre “Sidérations” de Richard Powers, me donnant un avant-goût de cette œuvre fascinante.

Pour accompagner mes moments de lecture, la box contenait deux délicieux sachets de thé de “Nectar de Thé” : une tisane Feng Shui apaisante et un thé noir de Chine aux agrumes et panna cotta, parfaits pour une pause détente. Une succulente madeleine à la coque de chocolat noir de la Maison Colibri s’est également invitée, ajoutant une touche gourmande à l’ensemble.

Un joli carnet était également inclus pour noter mes pensées ou idées de lecture. Enfin, une carte postale illustrée et le mot du libraire inscrit sur un joli marque page accompagnaient ces merveilles, ajoutant une touche personnelle et chaleureuse à cette expérience littéraire unique.

Ce que j’adore particulièrement dans le concept de la Kube Box, c’est le principe d’avoir quelque chose de totalement personnalisé, qui prend en compte mes goûts et mes envies pour me proposer des découvertes sur-mesure et me faire vivre une expérience de lecture inédite. Et rien que ça, j’adhère totalement !

Le tout, pour un tarif très accessible de seulement 16€ par mois, rendant l’expérience encore plus séduisante et permettant de profiter pleinement de cette parenthèse littéraire mensuelle.

Alors prêt(e) à vous abonner ?

Pour vous abonner à la Kube c’est par ici >>

