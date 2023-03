Ligue des Champions : qui va rejoindre les demi-finales ?

Alors que les joueurs ont rejoint leurs équipes nationales respectives et qu’une pause sur le foot en club est de vigueur, focus aujourd’hui sur les quarts de finale de Ligue des Champions, qui arriveront très rapidement. En attendant de pouvoir miser sur cette C1, vous pouvez d’ores et déjà voir les pronos des prochains matchs du site Sportytrader, avec les qualifications pour l’Euro et les matchs de l’Équipe de France notamment !

Bayern Munich vs Manchester City

C’est assurément le duel le plus serré de ces quarts de finale. Si Manchester part dans la peau du favori d’après les cotes proposées par les bookmakers, on estime que le Bayern Munich dispose du talent nécessaire et de l’expérience suffisante pour sortir les Sky Blues. Ce ne sera évidemment pas simple, d’autant plus que le buteur norvégien Erling Haaland marche sur l’eau ces derniers temps, mais le club bavarois a montré contre le PSG qu’il restait un gros d’Europe et qu’il fallait compter sur lui pour répondre présent. Avantage Bayern Munich !

Real Madrid vs Chelsea

Cela fait bien trois années de suite que l’on aura droit à un duel entre le géant espagnol et le club londonien en Ligue des Champions. Si la première double confrontation avait réussi aux Blues, c’est le club madrilène qui s’en est bien sorti l’an dernier. Pour l’anecdote, Chelsea avait gagné la C1 après avoir sorti le Real il y a deux ans, tandis que la Maison Balance a aussi soulevé le trophée l’an dernier après avoir sorti Havertz et ses coéquipiers. Qui sait, on a peut-être déjà le futur vainqueur de cette édition 2022/2023 ? En tout cas, on donne un avantage au Real Madrid dans cette confrontation, et on voit bien les hommes d’Ancelotti se qualifier au forceps mais surtout à l’expérience !

Naples vs AC Milan

Le leader de la Serie A va donc affronter le champion en titre. Sur le papier, on devrait avoir une belle double confrontation, même si Milan est beaucoup moins flamboyant cette année. Ici, on a que très peu de doutes concernant le futur qualifié, puisque le Napoli de Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia semble en effet largement au-dessus de son rival italien. On voit mal comment cela pourrait tourner au vinaigre pour les Napolitains, à moins d’un Mike Maignan sensationnel en plus d’un Olivier Giroud clinique.

Inter Milan vs Benfica

Probablement le quart de finale le moins sexy sur le papier. Et pourtant, Benfica propose un jeu d’une très bonne qualité cette année, et le PSG ainsi que la Juventus en ont fait les frais lors de la phase de groupes, puis Bruges en huitième. On voit d’ailleurs les portugais favoris contre l’Inter, d’autant plus que la saison proposée par le club italien est loin d’être flamboyante. La cote de Benfica sera en plus très intéressante à tenter, lui qui fait partie des gros outsiders de la compétition cette année.