Théâtre du Châtelet : le concert d’ouverture de la saison 2024-2025 !

Rendez-vous annuel de tous les publics, le concert d’ouverture du Théâtre du Châtelet était cette année encore, placé sous le signe de rencontres artistiques innovantes. Composés ou recomposés pour l’occasion, des duos de musiciens ont exploré tous les répertoires, du classique à l’électro en passant par le jazz et les musiques du monde.

A 20h le rideau s’est levé sur un hommage aux grandes compositrices du 20e siècle avec le projet “Vénus Rising », une ode à la sensualité féminine portée par le trio SR9 et la chanteuse Kyrie Kristmanson. Le trio percussif et la chanteuse folk franco-canadienne ont livré quelques titres de leur répertoire, un mix de musiques baroque, classique, romantique qui revisite les œuvres de Harriett Abrams, Lili Boulanger, Rebecca Clarke, Barbara Strozzi, Hildegard Von Bingen ou Germaine Tailleferre. Entourée des percussionnistes du Trio SR9 (voix, marimba, vibraphone, glockenspiel et piano préparé) l’autrice-compositrice et interprète Kyrie Kristmanson produit une musique savante qui explore les chansons habitées par des énergies anciennes. A l’écoute de cette voix singulière et insolite, on pense à Kate Bush, à qui elle a rendu hommage en reprenant le titre « In The Warm Room », ou encore Jeanne Added, avec qui elle a déjà partagé la scène.

Bach Mirror Live ( Thomas Enhco & Vassilena Serafimova) crédit@Marco dos Santos

Le pianiste, Thomas Enhco et la percussionniste Vassilena Serafimova ( Marimbas) se sont ensuite partagés la scène revisitant à leur tour le grand répertoire de Bach avec le projet « Bach Mirror ». Un veritable tourbillon d’émotions ! Pianiste, compositeur, improvisateur hors pair, la spécialité de Thomas Enhco est d’entremêler deux genres musicaux qu’il affectionne particulièrement, et qui sont pourtant bien distincts : le jazz et la musique classique. Chez les Enhco, la musique est synonyme de famille. Son grand-père n’est autre Jean-Claude Casadesus, chef d’orchestre à la renommée internationale, sa mère – la cantatrice Caroline Casadesus – a été mariée au violoniste Didier Lockwood qui initiera le jeune pianiste à l’écoute des grands musiciens jazz et à la scène. Tout autant portée par l’improvisation, Vassilena Serafimova est de son côté imprégnée du folklore bulgare. Ce soir, c’est la première fois qu’elle se produit au Châtelet mais se souvient qu’à son arrivée à Paris, il y a une quinzaine d’années, elle avait joué sur la place, face au Châtelet. D’un côté, il y a ce piano fou qui s’exprime, de l’autre il y a la douceur du Marimba qui vient apporter une certaine rondeur aux mélodies de Bach.

Sequenza Live ( CHLOE & Vassilena Serafimova) crédit@Marco dos Santos

La deuxième partie de soirée était portée par l’artiste electro Chloé qui a partagé avec Vassilena Serafimova une expérience electro-acoustique originale. Leur projet commun intitulé « Sequenza » est une fusion renversante de séquenceurs et de marimba qui développe un univers singulier autour de leur langage commun. Le tempo s’accélère, confronte les battements et les cadences jusqu’à atteindre au fil des montées d’adrénaline une forme de groove mutant, entre vapeurs électro-acoustiques et tintements organiques des marimbas.

Sequenza Live ( CHLOE & Vassilena Serafimova) crédit@Marco dos Santos

Un très beau concert d’ouverture qui annonce cette année encore une programmation hors des sentiers battus. Car cette année les équipes du Châtelet sont au carrefour des styles, des répertoires et des arts en mêlant musique, danse, image et poésie. Pour la saison 2024/2025, le public sera invité à une série de rencontres placées sous le thème de l’originalité et de la découverte. Ballets (Ballet du Grand Théa^te de Genève, ballets jazz de Montréal, Danser le sport) , Opéra (Orlando de Georg Friedrich Hanedel, concerts classique (Joans Kaufman, Thibault Gauvin et -M-, Le Carnaval des Animaux …), Festivals ( Urban Châtelet, Le Châtelet fait son jazz, Folie Musicale, Châtelet Musical Club…) et comédie musicale avec une nouvelle production inédite “en français” des Misérables d’Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg, le théâtre du Châtelet devient pour cette nouvelle saison le centre de toutes les curiosités autour de découvertes inattendues et de métissages les plus fous. Au total, plus de cent cinquante spectacles à découvrir. Qu’on se le dise !

Jean-Christophe Mary