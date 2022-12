Grandes Distilleries Peureux – De grandes marques chez Premium Craft Spirits

Lancé par les Grandes Distilleries Peureux, Premium Craft Spirits est un label qui propose 76 marques, au sein de 60 maisons, avec 800 références de spiritueux. Présente chez 300 cavistes indépendants en France, le label offre une sélection méticuleuse. Des spiritueux modernes et avant-gardistes, pour répondre aux demandes des consommateurs, et notamment en cette période de fêtes.

Premium Craft Spirits est un label lancé par les Grandes Distilleries Peureux, qui présente ainsi une sélection méticuleuse de spiritueux modernes et avant-gardistes, répondant à toutes les demandes des consommateurs. Du premium et de l’authentique, voilà ce que propose Premium Craft Spirits, au travers de grandes marques, comme des marques plus confidentielles, en exclusivité. Le label veut devenir le premier en référence, sur le marché français.

Un très vieux rhum Père Labat Xo est à retrouver, par exemple, ou encore, un whisky Glen Moray Port Cask Finish, un blend Bushmills Black Bush, le rhum vieux Depaz réserve spéciale VSOP, la liqueur de poire Golden Eight, les Griottines originales…

Ce sont les Griottines, des Grandes Distilleries Peureux, que France Net Infos a voulu déguster, avec modération. Une recette unique de griottes sauvages à la liqueur et au Kirch. Les Griottines sont de savoureuses griottes sauvages dénoyautées. Elles sont préparées dans une liqueur dont la recette exceptionnelle est issue d’un savoir-faire unique. Les Griottines sont finesses et fraîcheurs, pleines de saveurs en bouche. Elles sont plébiscitées dans le monde entier, par les grands noms de la gastronomie. Les Griottines se marient à merveille avec des recettes sucrées et même salées. Elles se dégustent, avec modération, en apéritif, en cocktail, ou à la fin du repas. Les Griottines sont parfaites pour agrémenter les repas et fêtes de fin d’année, à savourer, partager et à offrir, pour les plus gourmands.

Le label Premium Cratf Spirits est à retrouver par ici…