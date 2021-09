Histoire & destins – L’insurgée de Varsovie

L’insurgée de Varsovie est le deuxième tome de la nouvelle collection Histoire & destins, des éditions Delcourt. Une bande dessinée de Jean-Pierre Pécau et Dragan Paunovic, parue fin août 2021, qui présente le destin héroïque de Maria Sabina Devrim, durant l’insurrection de Varsovie.

Septembre 1944, une partie de Varsovie est en feu. Au-dessus, un avion passe. Le pilote demande à son camarade, s’il y a encore des êtres vivants, en dessous d’eux. En effet, la vision de cette ville en ruine et dans les flammes, est plutôt horrifique. Le camarade explique que s’il y a des survivants, ils vont avoir besoin de ce qu’ils ont dans la soute de l’avion. Mais dans cet océan de flammes, le pilote ne sait pas vraiment, où il doit larguer des vivres et armes. C’est donc au hasard, qu’il va larguer le matériel, espérant que cela tombe entre de bonnes mains. Son collègue lui rappelle qu’il faut rester le moins possible dans cet enfer. C’est à ce moment-là, qu’ils se font tirer dessus. Deux coéquipiers, dans la soute, sont touchés mortellement. L’avion prend la fuite… A terre, dans la ville détruite, les insurgés se cachent. Parmi eux, une jeune fille retrouve celui qui dirige le groupe.

C’est un destin incroyable et effroyable qui est à découvrir, dans ce deuxième tome de la collection. En 1944, alors que l’Armée rouge approche de Varsovie, la résistance polonaise déclenche l’insurrection, mais les Allemands réagissent avec férocité. Aussi, les résistants vont devoir contre les SS, pendant quelques mois. Parmi eux, Maria Sabina Devrim se bat pour son peuple et son pays. Elle prend de nombreux risques, arrive à faire quelques exploits, ne manquant jamais de courage. Sans armes et sans soutiens, la résistance est rapidement submergée par les évènements qui s’enchainent. Les Allemands vont l’emmener… La bande dessinée est saisissante, émouvante et captivante, avec cette partie de l’histoire présentée, ces héros qui ont tout tenté, ces nombreux morts et ce destin particulier, dans cette atrocité. Le récit est documenté, immersif, avec un flashback, permettant une lecture plus moderne et dynamique. Le dessin est plaisant, avec un trait fluide et fin, des personnages expressifs, des scènes d’action captivantes et d’autres plus touchantes. Un dossier vient compléter l’ouvrage, permettant d’en savoir plus sur cette partie de l’histoire.

