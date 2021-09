Bébé Zaza : Les premières aventures de la petite sœur de Trotro

Quel plaisir de retrouver Bénédicte Guettier autour des aventures de Bébé Zaza, la petite sœur de l’âne Trotro. Les tout-petits vont faire la connaissance d’un bébé coquin autour de deux premiers livres d’éveil disponibles aux Éditions Gallimard Jeunesse, à savoir “Au dodo” et “Elle est extra”.



Bébé Zaza sait ce qu’elle veut !

Bébé Zaza va accompagner les petits dans leur propre évolution. Ils vont vite s’attacher à ce personnage, car ils auront l’impression de se voir. Il faut dire qu’elle est attachante avec sa bouille expressive et cette coquinerie dans les yeux qui la caractérise.

“Elle est extra Bébé Zaza”



“Elle est extra” est un album à la couverture jaune vif sur laquelle on découvre le doux minois de Bébé Zaza. Cette petite ânesse aux oreilles roses arbore un grand sourire, tout en lançant un regard complice au jeune lecteur. On la découvre en train de téter sa tétine, de câliner son doudou, de faire des crises de colère ainsi que quelques bêtises. Soit le quotidien de tous les bébés, d’où le “c’est toi le bébé !”, lancé en quatrième de couverture.

“Au dodo Bébé Zaza”



Bébé Zaza a sommeil, mais ne veut pas dormir ! Elle est bien décidée à appeler papa et maman parce qu’elle ne veut pas dormir. Même si ses yeux rieurs semblent cacher le contraire. Car en réalité, elle est très fatiguée, très très fatiguée même et fini par s’endormir.

Notre avis

Bébé Zaza est reconnaissable de l’univers de l’auteure avec sa bouille adorable, ce côté expressif et démesuré que nous apprécions tant dans son travail d’illustration. Nous l’avons trouvé craquante avec son pyjama rayé et son doudou girafe dont elle ne se sépare jamais. Les deux histoires sont représentatives de ce que vivent les tout-petits à l’âge de 1 an. Ils n’auront aucun mal à s’attacher à elle, car ses aventures s’inspirent de leur propre quotidien. Ils vont s’identifier et apprendre la vie dans la joie et la bonne humeur. Elle fera rapidement partie de la famille.

Nous sommes adeptes du format des livres d’éveil de Bénédicte Guettier, car nous sommes pour les livres qui vivent, se transmettent de génération en génération. Ceux que l’on peut faire tomber, mâchouiller ; des livres empreints de souvenirs.