Le corps Le sang La rage est le premier roman d’Elsa Vallot, paru aux éditions Hors d’Atteinte, ce mois de septembre 2021. Une histoire forte et violente, proposant le thème difficile des violences policières, entre réflexion, tolérance, justice et différence.

Au bout d’une longue discussion avec ton père, tu trouves qu’il exagère, lorsqu’il finit par dire que les gens comme toi, ça ne court pas les rues. En effet, car dans la rue, tu y es souvent ! Vous n’avez pas de balcon, donc, depuis l’enfance, tu as l’habitude de jouer au pied de ton bâtiment. Une habitude qui, avec le temps, s’est transformée, tu t’assois toujours les jours en bas. Ainsi, chaque été, c’est la même chose, quand la chaleur envahit l’appartement, tu descends en bas du bâtiment, avances dans la rue pour trouver quelques potes et de l’air frais. Tu sais que ce n’est pas en restant sur le bitume, près de ton appartement que tu rendras fier ton père. Seulement c’est la chaleur qui l’emporte sur les ambitions…

Le récit est étrange, avec une narration particulière, écrite à la deuxième personne du singulier. Ainsi, le narrateur s’adresse à une personne dont ne sait pas tout, ni le genre, ni ses origines… On apprend que cette personne vit avec son père, en région parisienne, et qu’elle est la cible de violences policières, comme de nombreux jeunes issus des classes populaires. C’est en franchissant les portes d’une salle de boxe, que la personne va tenter de reprendre sa vie en mains. Le roman est fort, original, avec ce thème d’actualité, et encore tabou, des violences policières, des références au rap… La tolérance, la différence, la détermination, la solidarité, la dignité, la haine, le racisme sont également au cœur de cette histoire courte, mais originale, invitant à la réflexion.

Le corps Le sang La rage est un roman d’Elsa Vallot, paru aux éditions Hors d’Atteinte, qui présente une histoire courte, mais captivante, une histoire de violence policière et de revanche par la boxe, d’une personne qui veut s’en sortir…