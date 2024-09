Je voudrais te dire – Aborder le deuil avec nos enfants

Dans le livre jeunesse « Je voudrais te dire », les auteurs – Jean-François Sénéchal et Chiaki Okada – abordent le sujet du deuil de façon émouvante. L’album a été pensé pour aider les enfants à appréhender cette situation difficile. Il souligne également l’importance des souvenirs qui peuvent aider à surmonter cette douloureuse épreuve.

Affronter la perte d’un être cher

« Je voudrais te dire » raconte l’histoire d’un jeune renard qui se rend au chevet de sa grand-mère, désemparé de voir qu’elle n’est plus elle-même. Il décide de lui écrire une lettre sans trop savoir quoi lui dire. Ensuite, il finit par se remémorer ces précieux souvenirs du temps passés avec elle dans la nature notamment. Puis, sa maman lui annonce la mauvaise nouvelle : sa mamie est décédée, elle ne reviendra plus. Désemparé, il se convainc que c’est faux et commence à la chercher partout dans la nature, et ne la trouve nulle part. Il finit par comprendre qu’elle est vraiment partie, et termine la lettre qu’il avait commencée, en lui disant adieu avec amour.

Pour acheter le livre, rendez-vous ICI*.

Notre avis sur le livre

« Je voudrais te dire » est un livre émouvant qui aborde le sujet sensible du deuil. D’ailleurs, nous conseillons de préparer les enfants avant de commencer la lecture. En effet, l’univers de Chiaki Okada apporte de la force au tout, avec notamment ce côté poétique qui se dégage de ses illustrations assez mélancoliques pour le coup. Ce qui participe à émouvoir encore plus. Les auteurs ont réussi à aborder les différentes phases d’acceptation du deuil à travers de ce héros au grand cœur. Le livre sera un excellent outil pour comprendre et gérer leurs émotions également, plus que précieux dans ce genre de moment où il est difficile de trouver les bons mots pour les rassurer. Nous avons particulièrement aimé la façon dont les auteurs abordent les souvenirs, et notamment ces quelques scènes du jeune renard avec sa grand-mère lorsqu’ils se déguisaient… À jamais gravées dans sa mémoire.

Le livre jeunesse « Je voudrais te dire » parle de deuil certes, mais également d’amour, cet amour entre un petit fils et sa grand-mère qui perdurera pour toujours.

*lien d’affilié, livre offert.