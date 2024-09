Les petits trésors d’Émilie – Où sont-ils ?

« Les petits trésors d’Émilie » est un livre jeunesse raconté par Jane Godwin et illustré par Anna Walker. Les enfants vont faire la connaissance d’une petite fille rêveuse, qui fait la collection d’objets en tout genre, qu’elle considère comme étant ses petits trésors. Alors qu’elle leur a trouvé la cachette idéale, ses parents ont décidé de faire des travaux dans toute la maison. Seront-ils cachés au même endroit ?

« Les petits trésors d’Émilie » – Quelques mots sur l’histoire

Émilie vit dans une maison pleine de cachettes. Faisant partie d’une grande fratrie, elle a décidé d’isoler ses petites trouvailles sous une planche de la marche qui mène à sa chambre : un carnet, des dessins, un galet, des bonbons, des petites poupées, et un grelot argenté dont elle aime écouter la musique. Mais un jour, ses parents décident de rénover la maison en rajoutant de la couleur au mur et une moquette jaune, toute douce. Paniquée, Émilie monte rapidement jusqu’à sa chambre lorsqu’elle constate que la marche a été recouverte par la moquette, que ses trésors sont enfermés, et donc perdus. Triste, elle passe plusieurs heures à errer. Puis, petit à petit, elle réunit plusieurs nouveaux objets et finit par trouver un autre endroit où les cacher.

Notre avis sur le livre

« Les petits trésors d’Émilie » est un livre doux pour les yeux. Il fait partie de ces albums illustrés que l’on aime parcourir pour son atmosphère apaisante. Les couleurs sont claires, jouant sur un dégradé de pastels. L’ambiance familiale a son importance ici, mais on comprend surtout qu’Émilie est rêveuse, et que sa propre compagnie lui suffit amplement. D’ailleurs, certains enfants se reconnaîtront, ils se sentiront peut-être moins seuls, et cela compte à cet âge. D’où l’importance d’avoir des trésors cachés, de véritables compagnons. Et risquer de les perdre signifierait beaucoup pour eux. Ils les associent à des moments heureux, il est donc précieux de les cacher minutieusement. La narration est riche, elle ne fait qu’un avec la quiétude des illustrations. Le livre est apaisant du début jusqu’à la fin, malgré la déception de Louise lorsqu’elle perd ses objets. Nous avons apprécié le final positif qui va rassurer le lecteur puisqu’il comprendra qu’il existe une multitude de trésors à sauver…

« Les petits trésors d’Émilie » est publié aux Éditions NordSud. N’hésitez pas à vous rendre sur leur site officiel pour découvrir d’autres livres jeunesse.