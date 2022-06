Jeremiah Johnson – Chapitre 3

Le troisième chapitre de Jeremiah Johnson, de Fred Duval, Jean-Pierre Pécau et Jack Jadson, est paru aux éditions Soleil, en mai 2022. Une série qui revient sur la vie du tueur de Crows, qui continue d’exercer sa vengeance contre une tribu de Flathead.

Dans tout l’ouest, l’histoire de la capture et de l’évasion de Jeremiah Johnson fut bientôt connue. Nul ne sait jamais qui a commencé à raconter cette histoire, ni comment celle-ci à commencer, mais au printemps suivant, des montagnards ont rapidement scellé leurs chevaux pour se rendre à un mystérieux rendez-vous. C’est dans une vallée, à l’est de Virginia City, dans le Montana, que quarante hommes, parmi les plus durs et les plus redoutables montagnards des Rocheuses, se sont retrouvés. Tous étaient lourdement armés, de gros six-coups, et tous abordaient de grands couteaux Bowie, dans leurs fourreaux de cuir. Certains d’entre eux avaient fixé leur Sharps ou leur Hawken devant eux, en travers de leur selle… Parmi ces hommes, il y avait Anton Sepulveda, José Millardo dit « Apache Joe », Mariano Modeno, Grizzly Bill Miller…

L’histoire et les aventures de Jeremiah Johnson se poursuivent avec ce troisième tome, qui débute avec un grand rassemblement de redoutables hommes. Ils sont venus, suite à l’appel lancé à Jeremiah, qui veut se venger des Blackfoot. Un terrible affrontement et beaucoup de morts, du côté des Indiens, qui va satisfaire le tueur de Crows. Ensuite, il va s’enrôler dans l’armée, avant de la quitter et de revenir dans les montagnes… La bande dessinée est bien rythmée, avec plusieurs évènements à découvrir, qui vont faire partie de la vie de ce tueur de Crows, mangeur de foie. Le récit est bien décrit, avec une narration riche, des faits bien relatés et de belles scènes d’action à découvrir. Le dessin est toujours aussi plaisant et beau, tant par les décors grandioses, que par les scènes de combat, ou encore les personnages expressifs.

Jeremiah Johnson se poursuit avec ce troisième tome, paru aux éditions Soleil, proposant ainsi de suivre les aventures de ce tueur de Crows, ce mangeur de foie, qui continue d’exercer sa féroce vengeance, part sur le sentier de la guerre, se fait une réputation…

