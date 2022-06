Biarritz et la mode

Cela fait plus de trois siècles que Biarritz attire les plus grands noms de la Haute Couture. Plus de vingt-cinq maisons se sont installées au cœur de la cité basque créant la mode avec une énergie créatrice sans cesse renouvelée. Ainsi Lanvin, Hermès, Jean-Paul Gaultier, Poiret, Chanel, Vionnet, Rochas, Balenciaga et Courrèges… ont tour à tour ou simultanément habillé une riche clientèle insatiable de fêtes luxueuse et avide de tenues “sport chic” le jour et “glamour” la nuit. Du 1er concours de maillots à l’apparition de modèles révolutionnaires, l’élégance et la mode continuent à faire de Biarritz “the place to be”.

Une famille qui baigne dans la Haute Couture

Nathalie Beau de Loménie est une femme “multi carte”. Attachée de presse pour promouvoir la Région Béarn, elle est aussi auteure, passionnée de mode.

Originaire du Pays Basque, c’est à Paris qu’elle grandit au cœur des salons de couturiers. Elle est la petite fille de la couturière Germaine Long-Savigny qui pour fuir un mariage arrangé, à l’âge de 19 ans quitta Paris pour Biarritz avec juste quelques bout de tissus. Elle crée sa propre maison de couture à Biarritz et à Paris aux cotés de Chanel, Patou, Lanvin… Elle s’introduit auprès des plus grands présents à Biarritz, ville impériale, où toute la noblesse française, anglaise, russe… se retrouve aux cotés de Napoléon III et d’Eugénie.

Ce qui fascinait la petite Nathalie c’était les histoires, la vie des ateliers, des femmes du gotha, ainsi que toutes les excentricités qui se passaient dans la cité basque. Rappelons que Biarritz, à cette époque, était le lieu privilégié de tous les excès et de toutes les extravagances.

Plus tard la Haute Couture perdure dans la famille puisque sa mère et sa tante créent également une maison de couture à Paris. Mais Nathalie préfère le Droit et la Littérature avant de s’orienter vers le Tourisme.

Genèse du livre

Par un beau matin de 2014, Nathalie est contactée par l’éditeur de la maison « Atlantica – Seguier ». Celui-ci voulait récolter des informations sur la période riche de la Haute Couture à Biarritz. Arrivée dans son bureau, Nathalie a répondu à toutes ses questions. Au bout de deux heures d’entretien, il lui demande si elle savait pourquoi elle était là. Nathalie ne le savait pas trop. L’éditeur la regarda en riant et lui dit «Mais Nathalie c’est vous qui allez l’écrire ce livre».

Le livre et son contenu

Dés lors tous ses moments libres, soirées, week-ends, vacances, Nathalie les a consacrés à l’écriture de ce livre et à toutes les recherches approfondies nécessaires, lectures, enquêtes, interviews, repérages…

Après 18 mois de travail acharné, ce qui a surpris Nathalie c’est que la «petites histoires» de ces maisons de Haute Couture n’avaient jamais été rassemblée dans un même ouvrage. Bien sûr, nombre de livres sur ces grands noms ont été édités. Mais personne n’avait eu l’idée de raconter leur vie hallucinante à Biarritz.. Il faut savoir qu’il a excité pas moins de 25 maisons de couture à Biarritz allant de Poiret, Patou, Lanvin, Chanel, Balenciaga, Courrèges…

Ce livre historique raconte la richesse et l’ébullition entre les différentes innovations qu’il y a eu entre Paris et Biarritz. Nathalie amène le lecteur dans cette extraordinaire aventure créatrice de la Haute Couture et aussi de l’architecture dans la ville. Celui-ci entre par la grande comme par la petite porte de ce monde avec des anecdotes savoureuses. Sollicité pour découvrir la ville de manière complètement inédite, Nathalie a créé un circuit qui retrace la vie de cette Haute Couture flamboyante à Biarritz.

La mode Surf renouveau de la création basco-landaise

La création est toujours présente aujourd’hui au Pays Basque puisque plus de 70% de la mode “Surf” est créée et produite sur un axe Hossegor, Saint Jean de Luz. En 1970 les “Tontons surfeurs” ont fait croitre le surf sur la Cote. Et aussitôt la mode lui a emboité le pas. Les marques Rip Curl, Billabong, Quicksilver, 64 … se sont développées. L’espadrille est même redevenue un accessoire de mode incontournable.

Le projet de Nathalie aujourd’hui ? Terminer un second livre consacré à la vie de Cristobal Balenciaga l’enfant discret du Pays Basque.

Pour découvrir Biarritz avec un circuit consacré à la mode https://www.biarritz-elegance.com/

Office Tourisme Pays Basque https://www.en-pays-basque.fr/

Editions Atlantica – Seguier https://atlantica.fr/