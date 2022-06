Ulysse – Prisonnier du Destin

Prisonnier du Destin est le premier tome de la nouvelle série Ulysse, des éditions Graph Zeppelin, paru en mai 2022. Une bande dessinée de Cosimo Ferri, qui présente un premier opus qui s’ouvre sur le naufrage d’Ulysse sur l’île de la nymphe Calypso.

Sur l’Olympe, Athéna vient rendre visite à Zeus. Elle lui demande pourquoi il est si irrité contre le brave Ulysse. Elle trouve, pour sa part, qu’il a déjà bien assez souffert loin des siens. Zeus, se justifie peu, il rappelle le courroux de son divin frère Poséidon. Athéna évoque justement, le congé de Poséidon en Ethiopie. Il serait donc temps de libérer Ulysse, pendant l’absence du dieu des océans. En espérant, également, qu’à son retour, Poséidon aura oublié sa colère. Zeus est d’accord, il veut bien qu’il en soit ainsi, Ulysse rentrera donc chez lui… Il se tourne vers Hermès, lui demandant de se rendre sur l’île d’Ogygie et de faire savoir à la nymphe Calypso que Zeus ordonne le retour d’Ulysse en Ithaque. Pendant ce temps, sur l’île d’Ogygie, sur les falaises, Ulysse regarde la mer, songeur… Il se demande quand il pourra revoir les rives de sa bien-aimée Ithaque…

Le récit est assez bien découpé, proposant de suivre Athéna, qui veut venir en aide à Ulysse, puis Ulysse, entre présent et flashbacks et enfin Télémaque et Pénélope, à Ithaque, qui tentent d’empêcher l’inévitable. A travers ce premier tome, d’un triptyque à venir, l’auteur propose de redécouvrir un monument de la mythologie grecque, l’odyssée d’Ulysse. La bande dessinée débute tranquillement, avec un récit posé, mais va prendre assez rapidement un certain rythme, avec entre flashbacks, combats, tensions, liberté… L’histoire reste très fidèle, relatant le retour du héros chez lui, mais aussi les faits de Télémaque et Pénélope, qui doivent agir, de leur côté, espérant toujours le retour de leur roi, époux et père. Le dessin est somptueux, très travaillé, offrant une véritable force à l’album. Le trait se veut réaliste, fin, fluide et très détaillé. Les corps sont sculptés, les scènes vivantes, les décors grandioses.

Prisonnier du Destin est le premier tome du triptyque Ulysse, des éditions Graph Zeppelin. Un album qui revient sur le parcours d’un héros emblématique de la mythologie grecque, à travers un récit fidèle et des illustrations rigoureuses et sublimes.

