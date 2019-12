Le jeu des rois, troisième tome de la série-phénomène Waringham

Le troisième tome de la série allemande Waringham est paru en novembre 2019 chez HC Éditions. Dans cet épisode intitulé Le jeu des rois, l’auteure Rebecca Gablé nous invite à suivre le parcours de Julian de Waringham dans une Angleterre divisée.

Nous sommes en 1455. Le point de départ d’un périple chevaleresque renversant !

Jean de Waringham est lâchement assassiné. Son fils, Julian, devient à dix-huit ans le nouveau comte de Waringham. Ses nouvelles responsabilités le propulsent au coeur de cette lourde et profonde querelle entre les York et les Lancastre pour le trône d’Angleterre.

Et lorsque Edouard IV, Yorkiste, devient le roi d’Angleterre, Julian décide de résister et même d’organiser cette résistance qui, peu à peu, gagne du terrain. Sa loyauté légendaire l’amène à prendre des risques, tout en côtoyant ses ennemis. En effet, tous les moyens sont bons, ou presque, pour sauver l’honneur de sa famille et protéger autant les siens que son roi légitime.

On suit donc son aventure, mais aussi celle de sa soeur Blanche, qui se retrouve mêlée à de sombres affaires. Et dans cette Angleterre déchirée, on voit naître des guerres et des complots d’une terrible brutalité. On oscille entre alliances politiques, amitiés et inimitiés, amour, trahisons, mensonges et coups du destin.

Ce troisième volet est à la fois enivrant et saisissant, dans la continuité des deux premiers épisodes. Avec ce tome, la série Waringham ne s’essouffle pas, bien au contraire ! L’auteure a clairement réussi un coup de maître : créer un univers que l’on peine tout simplement à quitter !

Pour découvrir les deux premiers tomes de la saga phénomène Waringham :

– La roue de la fortune.

– Les gardiens de la rose.